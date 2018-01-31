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ABD'de son dakika gelişmesi! Vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 21:17 | Son Güncelleme

ABD'nin Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan bir trenin damperli bir çöp kamyonuna çarptığı, kazada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

ABD'de son dakika gelişmesi! Vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

ABD'nin Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan bir trenin damperli bir çöp kamyonuna çarptığı, kazada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin bilgilendirildiğini kaydetti.

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ABD tren kazası Son dakika Cumhuriyetçi vekiller Virginia eyaleti

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