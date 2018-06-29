ABD'de Trump'a karşı kitle gösterileri

Dün Washington’daki eylemde yaklaşık 600 gösterici gözaltına alınmıştı.ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen aileleri çocuklarından ayıran uygulamasına tepki için düzenlenen protestolar devam ediyor. ABD'nin 50 eyaletinde Cumartesi günü "Aileler birbirine aittir” sloganı ile yüz binlerce kişinin katılacağı gösteriler düzenlenmesi planlanıyor. Los Angeles ve New York gibi göçmen dostu kentlerden Appalachia ve Wyoming gibi muhafazakar şehirlere kadar 600'ün üzerine protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor. ABD'deki eylemlere destek için aralarında Berlin'in bulunduğu bazı Avrupa kentlerinde de protesto gösterileri düzenleneceği belirtildi.

Göçmenlere yönelik sert bir siyaset izleyen Trump yönetimi geçen aylarda kaçak yollardan ülkeye giriş yapan göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayıran bir uygulama başlatmıştı. Gelen yoğun tepkiler üzerine Başkan Trump uygulamaya son veren bir kararname imzalamıştı. Buna rağmen, yaklaşık 2 bin çocuğun ailesinden ayrı olarak yurtlarda tutulduğu belirtiliyor.