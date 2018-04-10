ABD’de Türk Restoranının Bulunduğu Binada Yangın

ABD’nin New Jersey eyaletinde bir Türk restoranının bulunduğu binada dün akşam çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.
Yangının binanın ikinci katında bulunan restorana ait nargile salonunda çıktığı ve aynı katta çocuklara dans eğitiminin verildiği bir dans stüdyosuna sıçradığı iddia edildi.
Eyaletin Edgewater bölgesindeki bilinen bir Türk restoranının bulunduğu binada çıkan yangında beş çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İkinci kattaki dans stüdyosunda bulunan kız çocukları balkondan sarkarak alevlerden kaçmaya çalıştı. Çocukların kaçmaya çalışırken yaralandığı bildiriliyor.
Yangın binanın arkasındaki ağaçlık alana da sıçradı ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Video: Osman Güneş
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