ABD’de Türk Seçmenler Sandık Başında

ABD’de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yedi ayrı temsilcilikte kurulan sandıklarda bu sabah saat 09:00’dan itibaren oylarını kullanmaya başladı. ABD’deki Türkler'in oy verme işlemi 17 Haziran Pazar günü saat 21:00’a kadar sürecek. ABD’de yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan 106.305 Türk seçmen, sabah 09:00’dan akşam 21:00’e kadar, Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve Chicago başkonsolosluklarından herhangi birinde oylarını kullanabilecek. ABD’deki Türk seçmenler 17 Haziran’a kadar eğer ülke dışındalarsa belirlenen gümrük kapılarında yada Türkiye’nin dünyanın herhangi bir ülkesinde belirlen yurt dışı temsilciliklerinde de oylarını kullanabilme imkanına sahipler. Sayılarla ABD’deki Türk seçmenler - 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanacak olan seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının sayısı 106.305 kişi. - En son düzenlenen anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan referandumda yurtdışında yaşayan Türkler'in oy kullanma oranı ortalama yüzde 47 oldu.

- ABD’de yaşayan Türk seçmenler en son anayasa değişikliyle ilgili yapılan referandumda oy kullanmıştı. ABD’de seçmen kütüğüne kayıtlı 100.065 Türk seçmenden yüzde 34’ü temsilciliklerde yüzde 3'ü ise gümrük kapılarında oy kullandı. - Toplamda ABD’de oy kullanan Türk seçmenlerin son referandum oylamasına katılım oranı yüzde 37. - Siyasi parti temsilcileri, bugün oy vermeye başlayan Türk seçmenlerin katılım oranının diğer seçimlere göre artacağı ve sandığa ilginin yüksek olacağı görüşünde. -Washington Büyükelçiliği'ne kayıtlı seçmen sayısı: 14.199 kişi - New York Başkonsolosluğu'na kayıtlı seçmen sayısı: 39.997 kişi - Boston Başkonsolosluğu'na kayıtlı seçmen sayısı:7.333 kişi - Houston Başkonsolosluğu'na kayıtlı seçmen sayısı: 8.283 kişi - Los Angeles Başkonsolosluğu'na kayıtlı seçmen sayısı: 17.597 kişi - Miami Başkonsolosluğu'na kayıtlı seçmen sayısı: 8.586 kişi - Chicago Başkonsolosluğu'na kayıtlı seçmen sayısı: 10.310 kişi ABD’de kayıtlı olduğum temsilcilikler dışında başka nerede oy verilebilir?

ABD’de seçmen kütüğünde kaydı olan Türkler, ülkedeki hangi temsilciliğe kayıtlı olduklarına bakılmaksızın istedikleri yedi ayrı temsilcilikte oylarını kullanabilecekler. ABD’de seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve Chicago başkonsolosluklarında 17 Haziran’a kadar oy kullanabilecek. Bir önceki referandum seçimlerinde yürürlüğe giren uygulamayla kayıtlı seçmenlerin kendi temsilciliklerinde oy kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Bir başka örnek verecek olursak, New York’ta kayıtlı olan bir seçmen isterse oyunu Los Angeles’ta yada ABD’de bulunan her hangi bir temsilcilikte kullanabilecek. ABD’de bir temsilcilikte seçmen kaydı bulunan bir Türk ayrıca Amerika’da bulunan 7 temsilciliğin dışında dünyadaki 116 temsilcilikte de oy verebililir. ABD’de kayıtlı Türk seçmenlerin oy verebileceği diğer ülkelerdeki yurt dışı temsilcilikler: Yüksek Seçim Kurulu web sayfasında yer alan temsilcilik listesine ulaşmak için: http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/24Haziran2018/2018CBMV-Temsilcilikler.pdf