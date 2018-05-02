ABD’de Türk Vatandaşları Yeniden Sandık Başında

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacak, Türk vatandaşlarının belirlendiği kesin olmayan, ‘Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ bugün TSİ ile 08:00’de YSK (Yüksek Seçim Kurulu) tarafından yayınlandı. Yurtdışındaki Türkler, 24 Haziran’da yapılacak çifte seçimde 63 ülkedeki 123 temsilcilikte kurulacak sandıklarda oylarını kullanacak. ABD’de yaşayan Türkler ise 7 Haziran Perşembe gününden itibaren ülkede bulunan yedi ayrı temsilcilikte ve belirlenen gümrük kapılarında oy vermeye başlayacak. 7 Haziran Perşembe günü başlayacak oy verme işlemi, 19 Haziran Salı günü son bulacak. Yurt dışındaki Türk seçmenler en yoğunluklu olarak, Almanya'da 13, ABD'de 7, Fransa'da 6, Rusya, Çin ve Yunanistan'da 4, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, İsviçre, İran ve Kazakistan'da ise üç temsilcilikte kurulan sandıklarda oy verecek. ABD’deki Türk vatandaşları yedi ayrı temsilcikte sandıklar kurulacak ABD’de yaşayan ve seçmen kütüğünde kayıtlı olan Türk vatandaşları, oy verme işleminin süreceği 9 gün boyunca sabah 09:00’dan akşam 21:00’e kadar, Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve Chicago Başkonsolosluklarında oylarını kullanabilecek.

YSK’nın bugün yayınlanan yurtdışı seçmen kütüklerine yapılacak itirazlar ve listede ismi olmayanların kütüğe kendilerini ekletmeleri için başvuru süresi ise 11 Mayıs günü sona erecek. ABD’de yaşayan Türk vatandaşları bugün yayınlanan seçmen kütüklerinde adlarını bulamazlarsa gerekli belgeleri, Türk temsilciliklerine 11 Mayıs tarihine kadar bizzat sunarak isimlerini seçmen kütüklerine yazdırıp oy kullanma hakkına sahip olacak. Gümrük kapılarında oy verilebilecek ABD’de yaşayan ancak Türkiye’ye seyahat halinde olan Türk vatandaşları bağlı bulundukları temsilcilikler yerine, 24 Haziran Pazar günü saat 17:00’a kadar, belirlenen 34 ayrı gümrük kapsında da oylarını kullanabilecek. Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olan Türk vatandaşlarının toplam 34 karayolu, havalimanı ile liman ve gümrük kapısında oy kullanabilecek. 7 Haziran Perşembe gününden itibaren tatil günleri dahil olmak üzere 24 saat süre ile oy kullanabilecek gümrük kapıları şöyle: “Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Karkamış Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey Karayolu, Dereköy Karayolu, Adana Şakirpaşa Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Antalya Uluslararası Havalimanı, Çardak Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı,İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Çaycuma Havalimanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Mersin Taşucu Limanı ve Samsun Limanı."

İkinci tur için de oy kullanma takvimi belirlendi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise 30 Haziran ile 4 Temmuz tarihlerinde arasında beş gün süre ile oy kullandırılması, başlangıç ve bitiş tarihlerinin de ülkelere göre farklı olabileceği belirtildi. Yurtdışındaki temsilciliklerde oy verme işlemleri hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 arasında yapılacak. ABD’de seçmen kaydı olmayan Türkler 11 Mayıs’a kadar kayıt yaptırabilir ABD’de yaşayan Türkler, bugün yayınlanan kesin olmayan seçmen kütüklerinde isimlerinin yer alıp almadığını YSK’nın internet sitesindeki şu adresten sorgulayabilir: https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp Eğer resmi olmayan seçmen kütüklerinde adınız yer almıyor ise 24 Haziran seçimlerde oy kullanmak için kesin listelerin belirlenmesi 11 Mayıs tarihine kadar size en yakın olan Büyükelçilik veya konsolosluk bizzat başvuru yapmanız gerekiyor. Seçmen kaydı olmayan Türk vatandaşlarının bizzat yapacakları başvuruda temsilcilikleri sunması gereken resmi evraklar ise şöyle belirtildi:

Adres beyanı için: İsim ve soyadı ile kütükte adı yer almayan seçmenin, ABD’de yaşadığı adresi gösteren resmi bir belge. (adresin yazılı olarak yer aldığı, elektrik, su, hava gazı, telefon, kablo gibi fatura, bankadan alınmış hesap ekstresi, kira kontratı, sürücü belgesi, adresin yer aldığı eyalet kimliği gibi vs belgeler.) Kimlik beyanı için: Nüfus cüzdanı, yada pasaport 7/24 görev yapacak çağrı merkezi bugünden itibaren devrede Daha önce seçmen kütüğünde adı olmayan vatandaşlar posta yoluyla da başvuruda bulunabiliyorlardı, ancak 24 Haziran’da yapılacak çifte seçimlerde bu uygulamaya son verildi. Artık posta ile başvuru kabul edilmiyor. Bugün yayınlanan seçmen kütüğünde kaydınız yoksa size en yakın Washington Türk Büyükelçiliği veya diğer altı bölgedeki Türk konsolosluklarına 11 Mayıs Cuma gününe kadar bizzat başvurmanız gerekiyor. Çağrı merkezi bugünden itibaren ABD’de dahil yurt dışında yaşayan Türk seçmenlere 7/24 hizmet verecek. ABD’de en fazla Türk seçmenin kaydının tutulduğu New York Başkonsolosluğu, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili bir duyuru yayınladı.