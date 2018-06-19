ABD’de Türkler’in Seçim Karnesi

Pazartesi akşamı yedi ayrı bölgedeki oylar Türk Hava Yolları’na bağlı uçaklarla “diplomatik kargo” statüsüyle partilerin temsilcileri ve yetkililerle birlikte Türkiye’ye gönderildi.

ABD’deki Türkler’in seçimlere katılımıyla ilgili net oran, 24 Haziran’a kadar gümrük kapılarında sürecek oy verme işleminin ve ABD’de kayıtlı olup da başka bir ülkedeki bir Türk temsilciliğinde kullanılan oyların sayımının tamamlanması sonrasında belli olacak.

ABD’de seçmen kütüğüne kayıtlı 106 bin 305 Türk vatandaşından, 31 bin 419’u oy kullandı. ABD’de Türk seçmenlerin sandığa gitme oranı yüzde 29,55 oldu.

ABD’deki Türk seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yedi ayrı temsilcilikte kurulan sandıklarda 9 Haziran’dan itibaren başlayan oy verme işlemi 17 Haziran Pazar akşamı saat 21.00’de sona erdi.

Seçimlerde oy kullanmaları için ABD’nin bir kıta olarak gözönüne alınması gerektiği ve 50 eyalette de seçmenlerin coğrafi şartlar gözönüne alınarak geçici temsilcikler kurularak daha fazla Türk vatandaşının ABD’de seçimlere katılabileceği ifade edildi.

Yedi temsilcilikte oy kullanımı son iki gün yoğunlaşsa da Avrupa ülkelerindeki gibi çok uzun kuyruklar oluşmadı.

Beşinci kez oy kullanan Amerika’daki Türkler’in, yedi ayrı temsilcilikte oy kullanma işlemleri sırasında kayıtlara geçen herhangi ciddi bir olay meydana gelmedi.

Seçmenler otobüslerle taşındı

Temsilciliklere uzaklıklar nedeniyle seçmenler çeşitli partilere bağlı organizasyonlarla otobüsler ve minibüslerle topluca oy kullanmaya götürüldü. ABD’de bir çok kentte biraraya gelen birçok Türk seçmenin de kendi imkanlarıyla tuttukları toplu taşımacılık araçlarıyla temsilciliklere oy vermeye gittiği gözlendi.

Çok sayıda Türk seçmen kendi araçlarıyla yüzlerce kilometre yol katettikten sonra temsilciliklere ulaşıp oy kullandı.

Bir çok Türk seçmen de yaşadıkları kent ve eyaletlerden hava yolunu kullanarak temsilciliklere oy kullanmaya gitti.

Mehmet Öz ilk kez oy kullandı oyunu kime verdiğini söylemedi

Daha önceki seçimlerde oy kullanmayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı yapımcısı Doktor Mehmet Öz ilk kez oy verdi.

New York Başkonsolosluğu’nda oyunu kullanan Doktor Mehmet Öz çok sayıda kişinin hatıra fotoğrafı çekilme isteğini kırmadı. Doktor Öz, oyunu kime verdiğiyle ilgili sorularını yanıtlamamayı tercih etti. Doktor Öz, bu seçimleri çok önemli bulduğu için ilk kez oy kullanmaya geldiğini söyledi.