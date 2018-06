ABD’de Türkler’in Seçim Karnesi

ABD’de yaşayan Türkler, Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami ve Chicago başkonsolosluklarında oy kullandı.

New York Başkonsolosluğu’nda oyunu kullanan Doktor Mehmet Öz çok sayıda kişinin hatıra fotoğrafı çekilme isteğini kırmadı. Doktor Öz, oyunu kime verdiğiyle ilgili sorularını yanıtlamamayı tercih etti. Doktor Öz, bu seçimleri çok önemli bulduğu için ilk kez oy kullanmaya geldiğini söyledi.

New York: % 32,11

New York’ta kullanılan 12.845 oy ABD’de kullanılan toplam oyların yüzde 41’ini oluşturdu.

ABD’de yedi ayrı temsilcilik arasında, en fazla oy 40.003 seçmeninin kayıtlı olduğu New York Başkonsolosluğu’nda kullanıldı.

ABD’deki oyların yüzde 41’i New York’ta kullanıldı

ABD’nin bilinen markası Chobani yoğurtlarının sahibi ve mültecilere yaptığı yardımlarla bilinen girişimci Hamdi Ulukaya’da oyunu New York Başkonsolosluğu’nda kullandı.

Tatil nedeniyle ABD’deki temsilciliklerde oy kullanma oranı azalırken gümrük kapılarında kullanılan oyların sayısı katlandı.

ABD’de kayıtlı yaklaşık 40 bin seçmenin oy kullanmış olması bekleniliyor

Parti temsilcileri ve sandık görevlileri, ABD’de yaşayan yaklaşık on bin kişinin oylarını gümrük kapılarında ve Türkiye’nin ABD dışındaki ülkelerde bulunan temsilciliklerde kullandığı görüşünde.

Parti temsilcileri ve sandık görevlileri son seçimlerde ABD’deki temsilcilikler, gümrük kapıları ve Türkiye’nin diğer temsilciliklerinde oy kullanan Amerika’da kayıtlı Türk seçmenlerin sayısının 24 Haziran’da kesinleşecek rakamların ardından 40 bin civarında olacağı görüşünde.

New York yerine Kanada’ya gidip oy kullandılar

New York eyaletine bağlı ancak sandıkların kurulduğu New York Başkonsolosluğu!na yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta bulunan Kanada sınırındaki büyük kentlerdeki Türk seçmenlerin oylarını New York yerine Toronto Başkonsolosluğu’nda kullandığı belirtildi. Seçimlerin son iki gününde, Kanada’daki Toronto Başkonsolosluğu’nda oy verme işlemlerinin ABD’den gelen Türk seçmenler nedeniyle yoğunlaştığı ifade edildi.