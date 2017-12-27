ABD’de Üç Şehir Savunma Bakanlığı’na Dava Açtı

Amerika'da üç büyük şehir, silah sahibi olmaktan men edilen çok sayıda ordu mensubunun, ulusal ölçekteki geçmiş tarama sistemine rapor edilmediği gerekçesiyle Savunma Bakanlığı'na federal dava açtı.

New York, San Francisco ve Philadelphia kentleri açtıkları davada, ordunun bu tür bilgileri iletme konusundaki "bozuk sisteminin” geçen ay Teksas'taki bir kilisede 26 kişinin ölümüne neden olan katliama zemin hazırladığını savundu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'nın bu hatası, silahların suçluların ve tarif edilemez zararlara yol açmak isteyenlerin eline geçmesiyle, masumların yaşamını yitirmesine neden oldu. New York şehri, Savunma Bakanlığı'na karşı durarak, onlardan yasalara bağlı kalmaları ve derin kusurlu sistemlerini onarmalarını talep etmede Philadelphia ve San Francisco'ya katılıyor” diye konuştu.

Yerel emniyet yetkilileri, silah taşıma izni başvuruları ve satışları denetleme sürecinde kişilerin, geçmiş taramaları için FBI'ın veri tabanından yararlanıyor. Üç şehrin avukatları dava dilekçesinde, bu veri tabanının, silahların yanlış ellere geçmesini önlemek için en güncel halinde olması gerektiğini belirtiyor.