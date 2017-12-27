HABER

ABD’de Üç Şehir Savunma Bakanlığı’na Dava Açtı

27.12.2017 00:54 | Son Güncelleme 11 saat önce

Amerika’da üç büyük şehir, silah sahibi olmaktan men edilen çok sayıda ordu mensubunun, ulusal ölçekteki geçmiş tarama sistemine rapor edilmediği gerekçesiyle Savunma Bakanlığı’na federal dava açtı.

Amerika'da üç büyük şehir, silah sahibi olmaktan men edilen çok sayıda ordu mensubunun, ulusal ölçekteki geçmiş tarama sistemine rapor edilmediği gerekçesiyle Savunma Bakanlığı'na federal dava açtı.

New York, San Francisco ve Philadelphia kentleri açtıkları davada, ordunun bu tür bilgileri iletme konusundaki "bozuk sisteminin” geçen ay Teksas'taki bir kilisede 26 kişinin ölümüne neden olan katliama zemin hazırladığını savundu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'nın bu hatası, silahların suçluların ve tarif edilemez zararlara yol açmak isteyenlerin eline geçmesiyle, masumların yaşamını yitirmesine neden oldu. New York şehri, Savunma Bakanlığı'na karşı durarak, onlardan yasalara bağlı kalmaları ve derin kusurlu sistemlerini onarmalarını talep etmede Philadelphia ve San Francisco'ya katılıyor” diye konuştu.

Yerel emniyet yetkilileri, silah taşıma izni başvuruları ve satışları denetleme sürecinde kişilerin, geçmiş taramaları için FBI'ın veri tabanından yararlanıyor. Üç şehrin avukatları dava dilekçesinde, bu veri tabanının, silahların yanlış ellere geçmesini önlemek için en güncel halinde olması gerektiğini belirtiyor.

Virginia eyaletinin Alexandria kendinde açılan federal davada da, Savunma Bakanlığı'nın kayıtları sunma yükümlülüğüne uyulduğunu teminat altına almak için ihtiyati tedbir ve adli denetim kararı alınması isteniyor.

Federal yetkililer, suçlamalarla ilgili henüz bir yorum yapmadı. Askeri yetkililer daha önce, raporlama sisteminde bazı sorunlar bulunduğunu kabul etmişti.

Dava dilekçesinde, Savunma Bakanlığı'nın FBI'ın ulusal geçmiş kontrolü sistemine silah sahibi olması uygun bulunmayan kişilere dair "ciddi sayıda” kaydı rapor etmemesinin, eski Amerikan hava kuvvetleri mensubu Devin Kelley'nin satın aldığı silahla 5 Kasım'da Teksas'ın Sutherland Springs kentindeki bir kilisede 26 kişiyi öldürmesine olanak sağladığına dikkat çekildi. Olaydan sonra Kelley'nin, 2012'deki bir davada aile üyelerine saldırmaktan mahkum edildiği ve silah satın almasına izin verilmemiş olması gerektiği ortaya çıkmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kraliçenin Noel konuşmasındaki fotoğrafının ardından dedikodular patladı

Kraliçenin Noel konuşmasındaki fotoğrafının ardından dedikodular patladı

PISA direktörü Andreas Schleicher: Türkiye bilgiyi pratiğe geçirmeyi öğrenmeli

PISA direktörü Andreas Schleicher: Türkiye bilgiyi pratiğe geçirmeyi öğrenmeli

Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi

Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son hamlenin ardından ortaya çıktı! işte Türk üçgeni...

Son hamlenin ardından ortaya çıktı! işte Türk üçgeni...

Avusturya Başbakanı Kurz: Ülkemde Siyasal İslam'a yer yok

Avusturya Başbakanı Kurz: Ülkemde Siyasal İslam'a yer yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.