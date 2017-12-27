ABD’de Üç Şehir Savunma Bakanlığı’na Dava Açtı

Amerika'da üç büyük şehir, silah sahibi olmaktan men edilen çok sayıda ordu mensubunun, ulusal ölçekteki geçmiş tarama sistemine rapor edilmediği gerekçesiyle Savunma Bakanlığı'na federal dava açtı.
New York, San Francisco ve Philadelphia kentleri açtıkları davada, ordunun bu tür bilgileri iletme konusundaki "bozuk sisteminin” geçen ay Teksas'taki bir kilisede 26 kişinin ölümüne neden olan katliama zemin hazırladığını savundu.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'nın bu hatası, silahların suçluların ve tarif edilemez zararlara yol açmak isteyenlerin eline geçmesiyle, masumların yaşamını yitirmesine neden oldu. New York şehri, Savunma Bakanlığı'na karşı durarak, onlardan yasalara bağlı kalmaları ve derin kusurlu sistemlerini onarmalarını talep etmede Philadelphia ve San Francisco'ya katılıyor” diye konuştu.
Yerel emniyet yetkilileri, silah taşıma izni başvuruları ve satışları denetleme sürecinde kişilerin, geçmiş taramaları için FBI'ın veri tabanından yararlanıyor. Üç şehrin avukatları dava dilekçesinde, bu veri tabanının, silahların yanlış ellere geçmesini önlemek için en güncel halinde olması gerektiğini belirtiyor.
Virginia eyaletinin Alexandria kendinde açılan federal davada da, Savunma Bakanlığı'nın kayıtları sunma yükümlülüğüne uyulduğunu teminat altına almak için ihtiyati tedbir ve adli denetim kararı alınması isteniyor.
Federal yetkililer, suçlamalarla ilgili henüz bir yorum yapmadı. Askeri yetkililer daha önce, raporlama sisteminde bazı sorunlar bulunduğunu kabul etmişti.
Dava dilekçesinde, Savunma Bakanlığı'nın FBI'ın ulusal geçmiş kontrolü sistemine silah sahibi olması uygun bulunmayan kişilere dair "ciddi sayıda” kaydı rapor etmemesinin, eski Amerikan hava kuvvetleri mensubu Devin Kelley'nin satın aldığı silahla 5 Kasım'da Teksas'ın Sutherland Springs kentindeki bir kilisede 26 kişiyi öldürmesine olanak sağladığına dikkat çekildi. Olaydan sonra Kelley'nin, 2012'deki bir davada aile üyelerine saldırmaktan mahkum edildiği ve silah satın almasına izin verilmemiş olması gerektiği ortaya çıkmıştı.
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