ABD'de Üniversite Başvuru Sınavıyla İlgili Belgesel

Amerika'da lisans eğitimi almak isteyenlerin Amerikan üniversitelerine başvurmaları için gereken şartlardan biri de SAT olarak bilinen testi almak. Ancak kimi psikologlar ve eğitim uzmanları, Amerika'da üniversite başvurularının en önemli şartlarından biri olarak kabul edilse de SAT'nin, zeka seviyesini doğru şekilde ölçen bir test olmadığı görüşünde.

”The Test and the Art of Thinking” ”Test ve Düşünme Sanatı” adlı belgesel, Amerika'daki üniversitelere başvuran lise öğrencilerinin almak zorunda oldukları SAT sınavıyla ilgili bazı sorunları irdeliyor.

Filmin yönetmeni Michael Arlen Davis, bazı öğrencilerin doğal becerileri sonucu SAT sınavında başarılı olduklarını, sınavın bazı öğrenciler içinse zorluklarla dolu bir sinir savaşı haline geldiğini söylüyor.

Yabancı öğrenciler içinse SAT sınavından kaynaklanan dezavantajlar ve zorluklar çok daha ciddi olabiliyor.

Lise öğrencisi Sohimi Mukherjee, SAT sınavının içerdiği konuların okulda hiç öğretilmediğini, bazı kavramları kendi başına öğrenmek zorunda kaldığını söylüyor.