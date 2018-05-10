ABD'de Üniversite Başvuru Sınavıyla İlgili Belgesel

Amerika'da lisans eğitimi almak isteyenlerin Amerikan üniversitelerine başvurmaları için gereken şartlardan biri de SAT olarak bilinen testi almak. Ancak kimi psikologlar ve eğitim uzmanları, Amerika'da üniversite başvurularının en önemli şartlarından biri olarak kabul edilse de SAT'nin, zeka seviyesini doğru şekilde ölçen bir test olmadığı görüşünde.
”The Test and the Art of Thinking” ”Test ve Düşünme Sanatı” adlı belgesel, Amerika'daki üniversitelere başvuran lise öğrencilerinin almak zorunda oldukları SAT sınavıyla ilgili bazı sorunları irdeliyor.
Filmin yönetmeni Michael Arlen Davis, bazı öğrencilerin doğal becerileri sonucu SAT sınavında başarılı olduklarını, sınavın bazı öğrenciler içinse zorluklarla dolu bir sinir savaşı haline geldiğini söylüyor.
Yabancı öğrenciler içinse SAT sınavından kaynaklanan dezavantajlar ve zorluklar çok daha ciddi olabiliyor.
Lise öğrencisi Sohimi Mukherjee, SAT sınavının içerdiği konuların okulda hiç öğretilmediğini, bazı kavramları kendi başına öğrenmek zorunda kaldığını söylüyor.
SAT sınavını almak için yaşadığı yere iki saat uzaklıktaki Kalküta'ya gitmek zorunda kalan Mukherjee, sınav sonucunun kendisi gibi birçok öğrencinin zeka seviyesini yansıtmadığı görüşünde.
Mukherjee, ”Okulda çok başarılıyım ama bu başarımı testlere yansıtamıyorum. Benden daha zeki olmayan bazıları bu testte daha iyi sonuç elde ediyor” diyor.
Amerika'da üniversite eğitimi görme baskısı, birçok yabancı ülkedeki anne babaların SAT sınavı hazırlık kurslarına neredeyse bir servet yatırmalarına yol açıyor. Hatta bazı anne babalar, çocuklarını kopya çekmeye bile teşvik edebiliyor. Geçen yıl çoğunluğu Uzakdoğu ülkelerinde sınava giren çok sayıda yabancı öğrencinin sınav sonuçları, kopya çektiklerinin anlaşılması sonucu iptal edilmiş ve testin yapıldığı tarihler azaltılmıştı.
Amerika'daki bazı üniversitelerin başvuru paketlerinde SAT testini isteğe bağlı hale getirmelerine rağmen 2017'de liseden mezun olan bir milyon 800 bin yabancı öğrenci, yine de testi alma yolunu seçti.
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