ABD’de Üniversite Yurdunda Silahlı Saldırı

Amerika’nın Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi öğrenci yurdu, silahlı bir saldırıya sahne oldu. Olayda iki kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
Olayın yurtta çıkan bir tartışma sonrası yaşandığı ifade ediliyor. Saldırganın 19 yaşında bir öğrenci olduğu, iki kişiyi vurduktan sonra kaçtığı açıklandı. Polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı ve saldırganı arama çalışmaları sürüyor.
Saldırı olduğu anda yerel saatle sabah saat 9:30’da cep telefonu yoluyla öğrencilere mesaj yollayan okul yönetimi, tüm öğrencilerin güvenli bir noktada beklemeleri uyarısında bulundu.
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