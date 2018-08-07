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ABD'de Vurulan Türk Polisin Durumu Ciddi

07.08.2018 23:19 | Son Güncelleme

Colorado Eyaleti’nin Colorado Springs Bölgesi’nde görev yaptığı sırada silahla vurularak ağır yaralanan Türk asıllı polis memuru Cem Düzel’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

ABD'de Vurulan Türk Polisin Durumu Ciddi

5 yıldır Colorado Springs Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Cem Düzel, Perşembe gecesi ABD Olimpiyat Spor Merkezi yakınlarından gelen silah sesleriyle ilgili şikayete müdahale ederken vuruldu. Daha önce silah bulundurmak suçundan tutuklanan ve ertesi gün yapılacak duruşmasını beklemek üzere şartlı salıverilen 31 yaşındaki saldırgan Karra Noaman el Hammasi, olayın ardından tutuklandı.

Yerel halk Düzel’in kaldırıldığı ve ameliyata alındığı hastanenin önünde destek için toplanırken, Colorado Emniyet Müdürlüğü de Düzel’e ve ailesine destek vermek için yardım hesabı açtı. Bağışta bulunmak isteyenlerin +1-719-634-0058 numaralı telefonu arayarak ya da CSPPA 516 N. Tejon St., Colorado Springs, CO 80903 adresine çek göndererek katkıda bulunabilecekleri açıklandı.

Colorado Springs Emniyet Müdürlüğü tarafından Amerika’nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü’ne yapılan açıklamaya göre Cem Düzel’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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