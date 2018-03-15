ABD’de Yeni Dışişleri Bakanı Dönemi: Türkiye’yle İlişkiler Nasıl Olur?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, "Tillerson'la anlaştık, YPG Menbiç'ten çekilirken ABD'yle birlikte hareket edeceğiz " dediği gün Rex Tillerson’ın görevden alınması veyerine Mike Pompeo’nun getirilmesi, anlaşmanın geleceğini ve tekrar düzeltilmeye çalışılan Türk-Amerikan ilişkilerinin durumunun ne olacağı sorularını gündeme getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan dışişleri bakanı değişikliğinin Türk-Amerikan ilişkilerine nasıl yansıyacağını Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Ali Faik Demir, Amerika’nın Sesi için yorumladı.
“Pompeo Türkiye’nin kaygılarını daha iyi anlar”
“Türkiye için daha tehlikeli olanın bu anlaşma sürecinin daha da ilerlediği zamanda dışişleri bakanı değişikliğinin gerçekleşmesi olurdu” diyen Doç. Dr. Ali Faik Demir anlaşmanın başındayken böyle bir gelişmenin iki ülke açısından daha doğru olduğunu düşündüğünü belirtti.
Demir, “Anlaşmanın daha başındayken dışişleri bakanının değişmesinin, Türkiye ve Amerika açısından çok daha doğru ve uygun olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Demir, “Yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun formasyonuna baktığımızda CIA kökenli aynı zamanda da askeri kökenli birisinden bahsediyoruz. İyi bir hukuk fakültesi mezunu, ardından da bürokrat olarak görev yapmış birisi. Tillerson’la karşılaştırdığımızda çok daha fazla devlet tecrübesi olan birisi. O nedenle, Cumhuriyetçi parti içerisinde radikal kanatlı olması sebebiyle hem parti damarını iyi biliyor hem de devlet damarını iyi biliyor. O nedenle Trump’ı devlet çizgisine daha kolay getirebileceğini umuyorum. Asker formasyonunu da dikkate aldığımız zaman Menbiç konusundaTürkiye’nin kaygılarını daha iyi anlayabilecek ve bu konuda Trump’ı daha kolay razı edebilecek diye düşünüyorum. Eğer yeni Dışişleri Bakanı ile bir ilerleme kaydedilebilirse Tillerson’a göre daha kalıcı ve Trump’ı daha ikna edici bir çözüm olacaktır” dedi.
“Pompeo olumlu adımlar atacak”
Doç. Dr. Ali Faik Demir, Mike Pompeo’nun Türkiye ve Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili geçmişte yaptığı olumsuz değerlendirmeleri, kabinede göreve geldikten sonra arkasında bırakarak yeni bir sayfa açacağını belirtiyor.
Demir, “Mike Pompeo’nun daha önceden Türkiye ile ilgili olumsuz yargıları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili olumsuz ifadeleri vardı ama devlet öyle bir şey ki kabine dışındayken yapılan açıklamalar, göreve gelindiğinde bu konuşmalara izin vermez. Ben o yüzden yeni dışişleri bakanının artık daha hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Elimizdeki verilere baktığımızda Trump’a yakınlığı, formasyonu, Cumhuriyetçiler içerisindeki konumu göz önünde bulundurulduğunda olumlu adımlar atılacağını düşünüyorum” dedi.
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