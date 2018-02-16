ABD’de yine okul saldırısı

Florida’da 17 kişinin öldüğü saldırı sonrasında bu kez de Iowa eyaletinin başkenti Des Moines’de bir okulda silah sesleri duyulduğu haberi alındı. Highline College’da duyulan sesler sonrasında okula giriş-çıkışlar kapatıldı. Okulun kapatıldığı yolunda anons yapılırken işi olmayanların bölgeden uzak druması istendi.