ABD'deki ambargo davasında jüri, Hakan Atilla'yı 5 başlıkta suçlu buldu

Reuters

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili olarak New York'ta görülen davada jüri, Mehmet Hakan Atilla'yı yargılandığı 6 suçlamadan 5'inde suçlu buldu.

12 kişilik jüri heyeti, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'yı yalnızca "kara para aklama" suçundan suçsuz buldu.

Jüri üyeleri Çarşamba günü mahkemeye yazılı bir not ile ulaşarak Hakan Atilla'yı "yalnızca bazı iddialardan suçlu bulmaları durumunda ne olacağı" sorusuna yanıt aramıştı.

Mahkeme başkanı Richard Berman'ın yazılı notla gelen bu soruya karşı jüriden "müzakereye devam etmeleri ve bir karara varmaya çalışmalarını" istemişti.

Atilla'ya yöneltilen suçlamalar şunlardı**:**

ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma, Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, Kara para aklamak için kumpas kurmaKara para aklama Mahkemeyi izleyen gazeteci Pete Brush, karar sonrası Hakan Atilla'nın "duygularını az gösterdiği" gözlemini paylaştı.

https://twitter.com/PeteBrush/status/948633415431196672

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