HABER

ABD'deki ambargo davasında jüri, Hakan Atilla'yı 5 başlıkta suçlu buldu

03.01.2018 22:25 | Son Güncelleme 2 saat önce

İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili olarak New York'ta görülen davada jüri, Mehmet Hakan Atilla'yı yargılandığı 6 suçlamadan 5'inde suçlu buldu.

Reuters

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili olarak New York'ta görülen davada jüri, Mehmet Hakan Atilla'yı yargılandığı 6 suçlamadan 5'inde suçlu buldu.

12 kişilik jüri heyeti, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'yı yalnızca "kara para aklama" suçundan suçsuz buldu.

Jüri üyeleri Çarşamba günü mahkemeye yazılı bir not ile ulaşarak Hakan Atilla'yı "yalnızca bazı iddialardan suçlu bulmaları durumunda ne olacağı" sorusuna yanıt aramıştı.

Mahkeme başkanı Richard Berman'ın yazılı notla gelen bu soruya karşı jüriden "müzakereye devam etmeleri ve bir karara varmaya çalışmalarını" istemişti.

Atilla'ya yöneltilen suçlamalar şunlardı**:**

ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma, Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, Kara para aklamak için kumpas kurmaKara para aklama Mahkemeyi izleyen gazeteci Pete Brush, karar sonrası Hakan Atilla'nın "duygularını az gösterdiği" gözlemini paylaştı.

https://twitter.com/PeteBrush/status/948633415431196672

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

İnsanlık daha ölmemiş! Yolda buldu hiç düşünmeden ödedi

İnsanlık daha ölmemiş! Yolda buldu hiç düşünmeden ödedi

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Bu kabilede cinsel ilişki için kadınların...

Bu kabilede cinsel ilişki için kadınların...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hakan atila yi gec Hayırsever işadamı reza nın altına yatıp milyon dolarları götüren devletin sırlarını satan hainlerin mal varlığına el konulup şehit aileleri ve gazilere dagitilsin ..
Diğer Haberler
İsrail'den infial yaratacak adım!

İsrail'den infial yaratacak adım!

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

Akıl almaz olay! Yarış atı arabaya çarptı, jokey ağır yaralandı

Akıl almaz olay! Yarış atı arabaya çarptı, jokey ağır yaralandı

Son 10 yılda Diyanet'in tartışma yaratan fetva ve açıklamaları

Son 10 yılda Diyanet'in tartışma yaratan fetva ve açıklamaları

İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası

İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası

ABD'den çok kritik İran açıklaması! 'Büyük destek göreceksiniz'

ABD'den çok kritik İran açıklaması! 'Büyük destek göreceksiniz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.