ABD’deki Göçmen Çocuklar Kayıp mı?

Trump yönetimi Amerika’ya yanlarında aileleri ya da refaketçileri olmadan gelen 1500 göçmen çocuğun izini kaybettiğine dair basında yer alan haberlere karşı çıkıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Çocuk ve Aileden Sorumlu Daire Başkan Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten Steven Wagner, Salı günü yaptığı basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Wagner, “Refaketçisi Olmayan Yabancı Çocuklar Programı asla bir koruyucu bakım programı olmayı hedeflemedi. Şu an gözetim altındaki 10 bin çocukla program gerçek niyetinin çok ötesine geçti bile. Bakanlığın asıl amacı bu çocuklara geçici olarak ev sahipliği yapmak, sonra da onları serbest bırakmaktır” dedi. Konu ilk olarak Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Nisan ayı sonlarında Senato’da yaptığı açıklamayla basının gündemine geldi. O zaman şimdiye kadar geçen bir aylık sürede konu “kayıp çocuklar” ve “ebeveynlerinden zorla alınan çocuklar” şeklinde kamuoyunun dikkatini çekti. Konu Twitter’da da #ÇocuklarNerede başlığıyla gündeme geldi ve tartışmalara neden oldu.

Ne oldu? Güneybatı sınır bölgesinde bulunan yalnız çocuklar hükümetin koruması altına alındı. Çocukların çoğu Honduras, El Salvador ve Guetemala’dan geliyor ve uyuşturucu satıcıları, çete saldırıları ve aile içi şiddet olaylarından kaçıyorlardı. Bakanlık, geçen yıl güvenlik amaçlı kontrollar sırasında, 1475 çocuğun yerinin tespit edilemediği bilgisine ulaştı ki bu çocuklar, Ekim ve Aralık 2017 tarihlerinde bakım için teslim edilen 8 bin çocuğun arasındaydı. 1985 yılında kabul edilen, 2015 yılında değişiklikler yapılan ve Flores Anlaşması olarak bilinen düzenlemeye göre federal hükümet, gerekli durumlarda çocukları koruma altına almıyor ve onları gecikmeksizin, yasal bir koruyucu, bir aile ya da bu konuda gerekli kriterleri yerine getirmiş kişilere bakım için veriyor. Wagner gazetecilere yaptığı açıklamada Flores Anlaşması’nın kapsamında olmamasına karşın bakanlığın, çocukların durumlarını telefon görüşmeleriyle takip ettiğini söyledi. Kayıp olduğu belirtilen çocuklar konusundaysa telefon aramalarına cevap alınamıyor. Bununla ilgili olarak da Wagner, “Kaçak olarak burada bulunan çocukları koruyucu ailelere teslim ediyoruz. Dolayısıyla çoğu ailenin telefonda federal bir yetkiliyle konuşmamayı tercih ettiğini düşünebilirsiniz. Bu durum çocuklara bir şey olduğunu düşünmemizi gerektirmiyor” dedi.

Trump yönetiminin bu konudaki politikalarını eleştirenler bile çocukların tehlikede olmayabileceğini söylüyor. Korunmaya Muhtaç Çocuklar için İletişim ve Toplumsal Katılım KIND adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Megan McKenna, “Bazılarına ulaşılamamış olabilir, bu kayıp oldukları anlamına gelmez” dedi. Karışıklık nereden kaynaklanıyor Bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Jeff Sessions da sınırı kaçak şekilde geçen aileler ve çocukların da, yeni “sıfır tolerans” politikası kapsamına alınabileceklerini söyledi. Bu söylem kamuoyunda 1475 çocuğun sınırı yalnız geçmedikleri, bunun yerine ailelerinden alındıkları ve ardından da kayboldukları tartışmaları başlamasına neden oldu. Cumartesi günü de Başkan Donald Trump, Twitter’dan yayınladığı mesajda aile ve çocukların korkunç yasalar yüzünden sınırda ayrıldıklarını söyleyerek tartışmaları daha da alevlendirdi. KIND Politika Merkezi Direktörü Jennifer Podkul’sa Salı günü düzenlediği ikinci basın toplantısında çocuklarla aileleri ayırmayı öngören bir yasa olmadığını, çocukların ailelerinden ayrılmasının kasten yapılan bir uygulama olduğunu söyledi.

KIND Politika Merkezi’nin tahminlerine göre geride kalan iki haftada 600’den fazla çocuk ailelerinden ayrıldı. Podkul’a göre, gözaltına alınan ve ailelerin çocuklarının izini takip edemedikleri bu yeni uygulama çocukların sistemde kaybolması konusunda son derece ciddi bir risk içeriyor. Ailelerin bu noktada telefon görüşmeleri yapmalarına da izin verilmiyor. Kadın Göçmenler Komisyonu, Göçmen Hakları ve Adalet Merkezi Direktörü Michelle Brane de “Eğer bir aile sınır devriyesi tarafından gözaltına alındıysa bu adeta bir kara delik anlamına geliyor” dedi. McKenna mevcut uygulamanın, aileleri olan çocukları sahipsiz çocuklar haline getirdiğini ve onları uzun süre gözaltında kalma ve koruyucu bakıma yönlendirilme riskiyle karşı karşıya bıraktığını söylüyor. McKenna, “Kimse gelip onları almadığı için çocukların uzun süre gözaltında tutulduğu bir durum olduğunu düşünebiliriz. Daha sonra da bu sorun çözülüp bir bakıcı bulununcaya kadar bu çocuklar uzun süreli koruyucu programlara dahil edilmek durumunda kalıyor” dedi.