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ABD'deki Hakan Atilla davasında kritik gün!

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 09:31 | Son Güncelleme 3 saat önce

Reza Zarrab'ın sanık statüsünden tanık statüsüne geçmesi neticesinde New York'ta tutuklu yargılanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın "hatalı yargılama" itirazı ikinci kez reddedildi. Atilla'nın yargılandığı davada jüri üyeleri sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için bugün tekrar toplanıyor.

ABD'deki Hakan Atilla davasında kritik gün!

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu yargılanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın "hatalı yargılama" nedeniyle mahkemeye yaptığı itiraz ikinci kez reddedildi.

Savunma makamı, 19 Aralık'ta Atilla'nın çapraz sorgusu sırasında savcılığın sanığa yönelttiği bir soruya itiraz etmiş ve mahkemeye ikinci kez "hatalı yargılama" yapıldığı gerekçesiyle dilekçe sunmuştu.

İtiraz dilekçesinde Atilla'nın avukatları savcılığın çapraz sorgusunda "Atilla'nın İran yaptırımlarını ihlal ettiğini savunan 17-25 Aralık'tan sonra eski Bankalar Yeminli Murakıbı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Osman Zeki Canıtez tarafından hazırlanan raporu sunduğunu", bu raporun deliller arasında yer almamasına rağmen jüri önüne getirildiğini ve bunun jüri üyelerini yanlış yönlendirdiğini savunmuştu.

Davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'nın "tamamen adil ve şeffaf bir şekilde" yargılandığı ve çapraz sorgusu sırasında sanıktan bu rapora ilişkin soruyu cevaplaması istenmediği gerekçesiyle "hatalı yargılama" itirazını yine kabul etmedi.

Savunma makamının FETÖ mensubu, firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın "çalıntı deliller sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle mahkemeye yaptığı hatalı yargılama" itirazları da reddedilmişti.

JÜRİ KARAR İÇİN TEKRAR TOPLANIYOR

Bu arada, Atilla'nın tutuklu yargılandığı davada jüri üyeleri sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için bugün tekrar toplanıyor.

Noel ve yeni yıl tatillerinin araya girmesiyle görüşmelere ara verilmiş ve 3 Ocak'ta devam edilmesine kararı alınmıştı.

Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.

12 Jüri üyesinin Atilla'ya yöneltilen 6 farklı suçun her birine ayrı ayrı karar vermesi ve bütün kararları oybirliğiyle alması gerekiyor.

Jürinin karar üzerinde uzlaşamaması durumunda ise davanın yargıcının "yeniden yargılama" kararı alma olasılığı bulunuyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
New York reza zarrab Halk Bankası Atilla

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu şekilde bi yargılama Türkiye de yapılsa yurtdışından avukatlar basın mensupları gelir insanları zorla suçlu duruma düşürmeye çalışıyolar diye mahkeme önlerinde canlı yayınlar yaparlardı ama bizde öyle bi devlet düşmanı kesim var ki yeter ki devlet küçük duruma düşsün ne olduğu önemli değil adam nuriye denen teröriste sahip çıkıyor kadın bağıra bağıra teröristim diyor ama vekiller bile arkasın da duruyor
@askmeh Zarrap için 2 kez nota verilen ABDde yargılanan Atilla için bu kadar pasif kalmanın anlamı haberlerden bu kadar uzak tutulmasının mantiğınıda söyler misiniz. ? Bu kadar olaya hakimsiniz ve bunları haberlerden duymadığımız halde paylaşıyorsunuz. Atillayı günah keçisi ilan etmiş onun üstünden Türkiye hükümetine saldıran ABD için bu konuda neden bu kadar pasif kaliyor hükümet? Bu konuda gerekli adımları atmaz hiç bir şey yokmuş gibi davranırsa Devlet büyükleri o zaman her insanda kendince ve bu haberi doğru yanlış aktarmaya çalışan kişiler yüzünden belkide yanlış anlamlandırılıyoruz.
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