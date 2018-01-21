HABER

ABD'deki 'Kadınlar Yürüyüşü' Trump karşıtı gösteriye dönüştü

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 05:32 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD'de düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü", Başkan Donald Trump karşıtı gösteriye dönüştü. Göstericiler, Trump karşıtı sloganlar attı. Farklı kostüm ve kıyafetler giyen göstericiler, "Sessiz Kalmayacağım", "Susturulmayacağız" yazılı pankartlara da yer verdi.

ABD'deki 'Kadınlar Yürüyüşü' Trump karşıtı gösteriye dönüştü

Washington başta olmak üzere New York, Chicago, Los Angeles gibi birçok eyalette yüz binlerce kadın ve erkek sokağa çıktı. Trump'ın Beyaz Saray'daki birinci yıl dönümünde düzenlenen “Kadınlar Yürüyüşü” Trump karşıtı protestolara dönüştü.

Trump'ın politikalarını eleştiren göstericiler, Trump karşıtı dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Chicago'da Grand Park’ta toplanan göstericiler, burada gerçekleşen konuşmaları sloganlar atarak dinledi. Parktaki konuşmaların ardından göstericiler, Jackson Caddesi üzerinden yaklaşık bir kilometre mesafedeki Federal Plaza’ya doğru yürüyüşe geçti.

Organizatörlerin yaklaşık 300 bin kişi olduğunu açıkladığı kalabalık planlanan güzergaha ve Federal Plaza Meydanı’na sığmadı. Yoğunluk nedeniyle kalabalığın bir bölümü Grand Park’ta Federal Plaza Meydanı’ndaki göstericilerin dağılmalarını bekledi. Bazı grupların da planlanmamasına rağmen Trump Tower’a yürüdükleri öğrenildi. Barışçıl gösteri olaysız sona erdi.

New York'ta da pembe şapkalar takan göstericiler, Trump Tower yakınlarında toplandı ve gösterilere 120 binden fazla kişi katıldı.

Trump ise Twittter'dan “Tüm kadınların yürümesi için mükemmel bir gün. Dışarı çıkın ve son 12 aydaki tarihi başarıları, eşi görülmemiş ekonomik başarı ve zenginliği kutlayın. Kadınların işsizlik oranı son 18 yılın en düşüğünde!” paylaşımında bulundu.

Geçen yıl da Başkan Trump'ın yemin töreninin ardından "Kadınlar Yürüyüşü" düzenlenmiş ve gösterilere dünyanın birçok bölgesinden destek gelmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
protesto ABD eylem Donald Trump kadınlar yürüyüşü

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

Son dakika! Suriye'den Kilis'e 4 roket atıldı

Son dakika! Suriye'den Kilis'e 4 roket atıldı

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

İlginizi Çekebilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin açıklaması

YPG: Rusya’yı da Türkiye kadar sorumlu tutuyoruz

YPG: Rusya’yı da Türkiye kadar sorumlu tutuyoruz

ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

Son dakika Afganistan'da otele saldırı!

Son dakika Afganistan'da otele saldırı!

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.