ABD'deki 'Kadınlar Yürüyüşü' Trump karşıtı gösteriye dönüştü

Washington başta olmak üzere New York, Chicago, Los Angeles gibi birçok eyalette yüz binlerce kadın ve erkek sokağa çıktı. Trump'ın Beyaz Saray'daki birinci yıl dönümünde düzenlenen “Kadınlar Yürüyüşü” Trump karşıtı protestolara dönüştü.
Trump'ın politikalarını eleştiren göstericiler, Trump karşıtı dövizler taşıdı ve sloganlar attı.
Chicago'da Grand Park’ta toplanan göstericiler, burada gerçekleşen konuşmaları sloganlar atarak dinledi. Parktaki konuşmaların ardından göstericiler, Jackson Caddesi üzerinden yaklaşık bir kilometre mesafedeki Federal Plaza’ya doğru yürüyüşe geçti.
Organizatörlerin yaklaşık 300 bin kişi olduğunu açıkladığı kalabalık planlanan güzergaha ve Federal Plaza Meydanı’na sığmadı. Yoğunluk nedeniyle kalabalığın bir bölümü Grand Park’ta Federal Plaza Meydanı’ndaki göstericilerin dağılmalarını bekledi. Bazı grupların da planlanmamasına rağmen Trump Tower’a yürüdükleri öğrenildi. Barışçıl gösteri olaysız sona erdi.
New York'ta da pembe şapkalar takan göstericiler, Trump Tower yakınlarında toplandı ve gösterilere 120 binden fazla kişi katıldı.
Trump ise Twittter'dan “Tüm kadınların yürümesi için mükemmel bir gün. Dışarı çıkın ve son 12 aydaki tarihi başarıları, eşi görülmemiş ekonomik başarı ve zenginliği kutlayın. Kadınların işsizlik oranı son 18 yılın en düşüğünde!” paylaşımında bulundu.
Geçen yıl da Başkan Trump'ın yemin töreninin ardından "Kadınlar Yürüyüşü" düzenlenmiş ve gösterilere dünyanın birçok bölgesinden destek gelmişti.
(AA)
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