ABD'deki Mülteci Kadınların Acı Dolu Hikayeleri

Mülteciler yeni bir ülkeye, yok denecek kadar az eşyayla gelirler. Ancak birçok mülteci aslında sahip olduğu en değerli şeyi, yani beceri ve yeteneklerini getirir. Tıpkı geçtiğimiz haftalarda, Arizona’nın başkenti Phoenix’te buluşarak bir yandan el yapımı ürünlerini sergileyen diğer yandan da acı dolu hikayelerini paylaşan mülteci kadınlar gibi. Amerika’nın Sesi, dünyanın dört bir yanından Arizona’ya gelerek yeni bir hayata başlayan mültecilerle konuştu.

Iraklı mülteci Nada Alrubaye, “Iraklı’yım. Sanat öğretmeniydim ve iki oğlum vardı. Küçük oğlum Bağdat’ta öldürüldü. Ben de diğer oğlumu korumak için Türkiye’ye gitmeye karar verdim. Sonra da Arizona’ya geldim,” diyor.

Suriyeli mültecş Rodain Zeed, “Savaş başlayınca Suriye’den kaçtım. Çünkü çocuklarımın güvenliği ve eğitimlerini sürdürme imkanı yoktu. Eşimin restoranı da tamamen yanmıştı,” diyor.

Afgan mülteci Tahmina Besmal, “Ben, annem ve iki kardeşim güvenlik sorunu yüzünden Afganistan’dan kaçtık. Orada kadınların okula gitme, çalışma, bağımsız olma imkanı yoktu,” şeklinde konuşuyor.