ABD’deki okul saldırısı kanlı bitti

Amerika’nın Teksas eyaletine bağlı Santa Fe kentinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda yaralananlar olduğunu açıklamıştı, ancak son gelen haberlerde, saldırıda “birden fazla” can kaybı yaşandığı kaydedildi. Saldırganın yakalandığı da gelen bilgiler arasında. Saldırıda kaç kişinin öldüğü açıklanmadı.

