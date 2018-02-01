ABD’deki okul saldırısında şüpheli 12 yaşında bir kız çocuğu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki bir ortaokulda öğrencilere ateş açan şüphelinin 12 yaşında bir kız çocuğu tespit edildi.
Kentin merkezine yakın Salvador B. Castro Ortaokulu'ndaki bir sınıfta diğer öğrencilere ateş açan saldırgan bir erkek ve bir kız öğrenciyi yaraladı.
TSİ 20.00 sularında gerçekleşen saldırıda vurulan kız öğrenci hafif sıyrıklarla kurtulurken, kafasına isabet alan erkek öğrencinin durumunun kritik ancak stabil olduğu kaydedildi.
Okulun 6'ncı sınıftan 8'inci sınıfa kadar yaklaşık 365 öğrencisi bulunuyor ve birçoğu düşük gelirli Hispanik ailelerden geliyor.
AP/ÇÖ,CÖ
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