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ABD’deki okul saldırısından kötü haber

18.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

Amerika’nın Teksas eyaletine bağlı Santa Fe kentinde bir liseye silahlı saldırı düzenleyen saldırganın, saldırıda yaralananlar olduğu açıklandı. Saldırıyla ilgili olarak gelen bir diğer haber ise saldırganın yakalandığı yolunda.

ABD’deki okul saldırısından kötü haber

Amerika’nın Teksas eyaletine bağlı Santa Fe kentinde bir liseye silahlı saldırı düzenleyen saldırganın, saldırıda yaralananlar olduğu açıklandı. Saldırıyla ilgili olarak gelen bir diğer haber ise saldırganın yakalandığı yolunda.

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