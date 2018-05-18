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‘ABD’deki Okul Saldırısının Faili 17 Yaşında’

18.05.2018 19:59 | Son Güncelleme

Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde bir lisedeki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı 17 yaşındaki bir erkek öğrencinin düzenlediği açıklandı

‘ABD’deki Okul Saldırısının Faili 17 Yaşında’

Amerika bir kez daha bir lisede yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde Cuma günü bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar da olduğunu açıklayan yerel yetkililer, olaydan hemen sonra yaptıkları açıklamada sayı belirtmedi.

Saldırıyı 17 yaşındaki bir erkek öğrencinin düzenlediği açıklandı.

Yerel saatle sabah 7.45’te yaşanan olayda, silahlı saldırganın okulda derslerin başlamasına kısa süre kala silahıyla ateş açtığı bildirildi. Saldırı sırasında okulun içinde olduğu belirtilen saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

New York Times gazetesi, bölgedeki polis yetkilisine dayandırdığı haberde, yaralılar arasında en az bir polis memuru olduğunu yazdı.

Saldırı sonrası Teksas Valisi Greg Abbot, bilgi almak üzere Santa Fe’ye gitti.

Amerika Başkanı Donald Trump, saldırı sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İlk gelen haberler iyi görünmüyor. Tanrı hepinizi korusun” yazdı.

Santa Fe Lisesi, Şubat ayında silah sesleri duyulması üzerine polis tarafından kuşatılmıştı. Ancak polis tarafından yapılan incelemede ateş açılmadığı belirtilmişti.

Amerika’nın Teksas eyaleti kanunları, silah bulundurma ve taşıma ruhsatı alınmasına olanak tanıyor.

Amerika’da lisede silahlı saldırı dehşeti çok değil Şubat ayında Florida’nın Parkland kentinde yaşandı. Lisenin eski bir öğrencisi olduğu belirtilen silahlı saldırgan, 17 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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