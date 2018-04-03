HABER

ABD'deki Rusya soruşturmasında ilk ceza Hollandalı avukata verildi

03.04.2018 22:57 | Son Güncelleme

Hollandalı avukat Alex van der Zwaan, 2016 Başkanlık seçimlerindeki Trump-Rusya işbirliği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ceza alan ilk kişi oldu. Van der Zwaan'ın Trump'ın eski danışmanı Rick Gates ile iletişimi konusunda soruşturmacılara yalan söylediği belirtiliyor.

ABD'deki Rusya soruşturmasında ilk ceza Hollandalı avukata verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibiyle Rusya arasındaki işbirliği iddialarını araştıran FBI soruşturması kapsamında ilk kez bir kişi hakkında hapis cezası kararı verildi.

Hollandalı avukat Alex van der Zwaan, Trump'ın eski danışmanı Rick Gates ile iletişimi konusunda soruşturmacılara yalan söylediği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

33 yaşındaki avukatın Şubat ayında itirafçı olması karşılığında mahkemeyle anlaştığı belirtiliyor.

Van der Zwaan hakkında hazırlanan iddianamede 2016 ABD başkanlık seçimlerine atıfta bulunulmuyor.

Van der Zwaan mahkemede ayrıca 20 bin dolar ve 2 aylık denetimli serbestlik cezası aldı.

Özel savcı Robert Mueller tarafından suç yöneltilen 19'uncu kişi oldu.

Van der Zwaan, Rusya'nın en zengin kişilerinden German Khan'ın damadı.

Suçlamalar neler?

Mahkeme kayıtlarına göre Van der Zwaan, daha önceden çalıştığı hukuk firması tarafından 2012 yılında Ukrayna Adalet Bakanlığı için eski Başbakan Yulia Timoşenko hakkında hazırlanan raporla ilgili soruşturmacılara "isteyerek ve bilerek" yalan söyledi.

Timoşenko 2011 yılında Rusya ile imzalanan bir doğalgaz anlaşması nedeniyle hapis cezası almıştı. Eski Başbakan kararın siyasi olduğunu söylüyordu.

Hukuk firması Skadden tarafından hazırlanan rapor, Ukrayna'nın o zamanki Moskova yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç tarafından, 2010 yılındaki seçimlerde yendiği rakibinin hapis cezasını haklı göstermek için kullanılmıştı.

Rusya soruşturması kapsamında Mueller'in hazırladığı iddianamede, Van der Zwaan'ın e-postalarını sildiği ya da mahkemeye sunmadığı ve Donald Trump'ın eski kampanya görevlisi Rick Gates ve 'A kişisi' ile en son ne zaman iletişimde olduğuna dair soruşturmayı yürütenlere yalan söylediği belirtiliyor.

'A kişisi' olarak belirtilen kişinin, Donald Trump'ın kampanya müdürü Paul Manafort ve Gates'in uzun süredir iş ortağı olduğu kaydediliyor.

ABD basını söz konusu kişinin eski bir Rus istihbarat görevlisi olduğunu yazıyor.

Manafort'a ve Gates'e komplodan para aklamaya, Yanukoviç ve partisinin görevlisi rolünü üstlenmeye kadar pek çok suçlama yöneltildi.

Manafort suçlamaları reddediyor. Gates komplo suçlamasını ve mahkemeyle yaptığı itirafçı anlaşması kapsamında yalan söylediğini kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkü söyledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan türkü söyledi!
İşte Galaxy Note 9'un performans testi sonuçlarıİşte Galaxy Note 9'un performans testi sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

İlginizi Çekebilir

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Netanyahu'dan skandal sözler: Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş!

Netanyahu'dan skandal sözler: Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş!

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YouTube'un Kaliforniya'daki merkezinde silah sesleri

YouTube'un Kaliforniya'daki merkezinde silah sesleri

ABD'den YPG açıklaması: Sahadaki ana ortağımız

ABD'den YPG açıklaması: Sahadaki ana ortağımız

Ruhani'den ABD ve İsrail'e sert çıkış

Ruhani'den ABD ve İsrail'e sert çıkış

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti

Putin'den kritik S-400 açıklaması!

Putin'den kritik S-400 açıklaması!

Avrupa hava sahası kilitlendi! İstanbul'dan giden uçaklar da etkileniyor!

Avrupa hava sahası kilitlendi! İstanbul'dan giden uçaklar da etkileniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.