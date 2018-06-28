‘ABD’deki Türklerin Beklentisi Türkiye'nin Demokratik Bir Şekilde İdaresi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimler sonrası yaptığı balkon konuşmasına Amerika’daki Türkler’in tepkileri sürüyor.
Amerika’daki Atatürkçü dernekler adına bir açıklama yapan Amerika Atatürk Derneği (Atatürk Society of America), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AKP Genel Merkezi'ndeki balkon konuşmasında, Amerika’da muhalefete oy veren Türk seçmenler için söylediklerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Amerika Atatürk Derneği, yaptığı açıklamada, Amerika’da yaşayan Türkler’in, Türkiye'nin adaletli, etkili ve demokratik bir şekilde idaresinin, Amerika’daki Atatürkçü seçmenlerin en büyük dileği ve beklentisi olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde balkon konuşmasında Amerika’daki Türk seçmenleri eleştirmiş, 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaptıktan sonra, “Nereye kaçtılar? Amerika’ya. Şimdi ölçüye bakıyorum. Amerika’daki oylara bakıyorum. Oradaki oylarda, evet oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş” diye konuşmuştu.
“ABD’deki Atatürkçü dernekler Türkiye’yi temsil ediyor”
Amerika Atatürk Derneği yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimlerin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından, AK Parti Genel Merkezi'ndeki balkon konuşmasında Amerika’da muhalefete oy veren Türk seçmenler için söyledikleri kabul edilemez! ABD'de yaşayan ve seçimlerde oy kullanan Türk toplumu, cumhuriyete, laikliğe, ve demokrasiye inanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş prensiplerini çok iyi bilen, Atatürk ilkelerini ve Atatürk'ün insanlık ve barış felsefesini yaşatmaya gönül vermiş ve bunu onurlu bir görev sayan bir toplumdur. Seçmenlik görevlerini yerine getirirken de bu değerleri korumaya özen gösterirler. Amerika'nın dört bir yanına yayılmış yüzlerce Atatürkçü dernek, Türkiye’yi gururla, büyük özveri ve gayretle temsil etmektedirler ve bundan onur duyarlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ima ettiği grubun temsilcileri Amerika’da ilk boy göstermeye başladıklarından beri, Amerika’daki Atatürk derneklerinin ve Atatürkçülerin kararlı duruşlarını karşılarında bulmuşlardır. Türkiye'nin adaletli, etkili ve demokratik bir şekilde idaresi, Amerika’daki Atatürkçü seçmenlerin en büyük dileği ve beklentisidir” denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı balkon konuşmasında, Amerika’daki Türk seçmenleri eleştirme gerekçesinin, milletvekilli seçimlerinde AK Parti’ye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendisine en az oyun Amerika’daki Türk seçmenler tarafından verilmesi olduğu öne sürülmüştü.
Amerika’da kayıtlı Türk seçmenlerin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili seçimlerinde tercihleri henüz kesin olmayan sonuçlara göre şöyle olmuştu:
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Muharrem İnce: % 69,26
Recep Tayyip Erdoğan: %17,26
Meral Akşener: % 6,86
Selahattin Demirtaş: % 5,57
Temel Karamollaoğlu: % 0,76
Doğu Perinçek: % 0,29
Milletvekili Seçimleri
CHP: % 47,92
HDP: % 21,36
AK Parti: % 15,3
İYİ Parti: % 11,17
MHP: % 2,25
Diğer : % 2
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