ABD’den 12 Rus İstihbarat Görevlisine Korsanlık Suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, 12 Rus istihbarat görevlisini ABD’deki 2016 başkanlık seçimleri sırasında bilgisayar korsanlığı yapmakla suçladı.
Rus yetkililer hakkındaki iddianameler, Trump’ın seçim kampanyasıyla Rusya arasında olası işbirliği iddialarına ilişkin özel savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandı. Suçlamalar kamuoyuna Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein tarafından açıklandı.
İddianamelerde Ruslar Demokratik Parti Ulusal Komisyonu, Demokratik Parti Kongre Kampanyası Komisyonu ve Demokratik Parti başkan adayı Hillary Clinton’ın kampanyasının bilgisayar ağlarına sızmakla ve daha sonra da çalınan elektronik postaları seçimden önceki aylarda internette yayınlamakla suçlanıyor.
Rosenstein düzenlediği basın toplantısında, “İnternet yabancı düşmanların Amerikalılara yeni ve beklenmedik yollarla saldırmalarına imkan tanıyor” dedi.
Özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada bugünden önce 20 kişi ve 3 şirkete suçlamalar yöneltilmişti. Bunlar arasında Trump kampanyası ve Beyaz Saray’daki danışman kadrosunun 4 eski mensubu da bulunuyor. Daha önce 13 Rus yetkili de 2016 seçimlerinde Amerikan kamuoyunu etkilemek için gizli ama güçlü bir sosyal medya kampanyası yürütmekle suçlanmıştı.
Hazırlanan son iddianamelerle ilgili olarak Başkan Donald Trump’a bilgi verdiğini belirten Rosenstein, korsanlık faaliyetlerinin oy sayımı üzerinde bir etkisinin olduğu ya da herhangi bir Amerikalı’nın herhangi bir Rus yetkiliyle kasten iletişim içinde olduğu yönünde bir iddianın bulunmadığını sözlerine ekledi.
İddianamelerin Trump’ın Pazartesi günü Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yapmayı planladığı zirvenin hemen öncesinde açıklanması dikkat çekti.
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