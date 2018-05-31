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ABD’den AB’yi öfkelendiren gümrük vergisi kararı

31.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

Amerika, AB, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yüksek vergi uygulamasına başlıyor

ABD’den AB’yi öfkelendiren gümrük vergisi kararı

Amerika, AB, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yüksek vergi uygulamasına başlıyor.

Karara tepki gösteren AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin birkaç saat içinde misilleme kararını açıklayacağını söyledi. Juncker, “Bugün dünya ticareti için kötü bir gün” dedi ve ABD’nin kararının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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