ABD’den AB’yi öfkelendiren gümrük vergisi kararı

Amerika, AB, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yüksek vergi uygulamasına başlıyor.

Karara tepki gösteren AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin birkaç saat içinde misilleme kararını açıklayacağını söyledi. Juncker, “Bugün dünya ticareti için kötü bir gün” dedi ve ABD’nin kararının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

