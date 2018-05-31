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ABD’den AB’yi Öfkelendiren Gümrük Vergisi Kararı

31.05.2018 17:47 | Son Güncelleme

Amerika; AB, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yüksek vergi uygulamasına başlıyor. Amerika daha önce AB ile Meksika ve Kanada’ya iki aylık muafiyet tanımıştı

ABD’den AB’yi Öfkelendiren Gümrük Vergisi Kararı

Amerika; AB, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yüksek vergi uygulamasına başlıyor. Amerika daha önce AB ile Meksika ve Kanada’ya iki aylık muafiyet tanımıştı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, gazetecilere telefonla yaptığı açıklamalarda, Perşembe gece yarısından itibaren Kanada, Meksika ve AB’den yapılan çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına da %10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

Bakan, AB, Meksika ve Kanada ile hala çözülmesi gereken konular olduğunu bu nedenle de hala görüşmelerin devam etmesini umduklarını söyledi.

AB’den sert tepki

Karara tepki gösteren AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin birkaç saat içinde misilleme kararını açıklayacağını söyledi. Juncker, “Bugün dünya ticareti için kötü bir gün” dedi ve ABD’nin kararının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

AB Ticaret Komisyonu Başkanı Cecilia Malmstrom da ABD’nin kararı sonrasında yazılı açıklama yaparak Birliğin ABD’nin kararını Dünya Ticaret Örgütü’ne götüreceğini söyledi.

“ABD, AB’den taviz koparmak için ticaret kısıtlamalarını tehdit unsuru olarak kullanıyor, ama bu, bizim ticaret anlayışımıza, özellikle de uzun dönemli dost ve müttefik ülkelerle ticaret yapma şeklimize uymuyor,” dedi.

AB Ticaret Komisyonu Başkanı Cecilia Malmstrom, “Artık bu konu netlik kazandığına göre AB’nin tutum ve kararı da ölçülü ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde olacaktır” dedi.

AB yetkilisi, AB piyasasını korumak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alacaklarını da kaydetti.

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ABD’den AB’yi öfkelendiren gümrük vergisi kararıABD’den AB’yi öfkelendiren gümrük vergisi kararı
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