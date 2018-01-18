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ABD’den Afrin’e Operasyon Yapmayın Çağrısı

18.01.2018 23:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Heather Nauert, Türkiye’nin Afrin’e olası operasyon hazırlıklarıyla ilgili bir soru üzerine “Operasyon düzenlenip-düzenlenmeyeceğini elbette bilmiyorum. Türkleri bu tür bir adım atmaktan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi Afrin'e operasyon düzenlememesi için çağrıda bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, kendisine, Türkiye'nin Afrin'e olası operasyon hazırlıklarının sorulması üzerine, "Operasyon düzenlenip-düzenlenmeyeceğini elbette bilmiyorum. Türkleri bu tür bir adım atmaktan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

Nauert, herkesten "dikkatlerini IŞİD'e vermelerini” istediklerini vurgulayarak, "Dolayısıyla şiddete başvurulmamasını ve IŞİD'e odaklanmaya devam edilmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

Sözcü Nauert'e, ABD'nin Suriye'de yeni sınır güvenlik gücü kurmayı planladığı şeklindeki haberlerin yol açtığı tartışmalar da soruldu.

Hem Savunma Bakanlığı (Pentagon) hem de Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın konuya izahat getiren açıklamalarının Türk tarafını tatmin etmediğine dikkat çekilmesi üzerine Nauert, Türk yetkililerin açıklamasını görmediğini söyledi ve Tillerson'ın dünkü açıklamasından alıntı yaptı.

Sözcü Nauert, "Dışişleri Bakanı (Tillerson) bunun talihsizce olduğunu söyledi, belli ki birisinin durum hakkında yanlış konuştuğunu belirtti. Bu, Amerika'nın dahil olduğu bir iç güvenlik gücü. Suriye'de bulunmamızın ana nedeni, IŞİD'le mücadele. Bu değişmedi. Oradaki ana odak noktamız bu” diye konuştu.

Nauert, Tillerson'ın, "Hiçbir şekilde sınır güvenlik gücü oluşturmuyoruz. Ne yaptığımızı Türklere söyledik. Yerel unsurların IŞİD milislerinden temizlenmiş bölgelerde güvenliği sağlamasına çalışıyoruz. Bu sadece daha fazla eğitim ve IŞİD'in kaçış rotalarını engellemeye çalışmaktan ibaret” şeklindeki sözlerine atıf yaptı.

Amerikalı sözcü, "kimin yanlış konuştuğu” konusunda bir isim vermeyeceğini belirterek, "İnsanlar hata yapar, hepimiz hata yaparız” dedi.

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