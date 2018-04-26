ABD’den Ankara’ya sert mesajlar

Brüksel’de Cuma günü yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde telekonferans sistemiyle brifing düzenleyen ABD Büyükelçisi Hutchison, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Dışişleri bakanları buluşmasının, Temmuz ayındaki NATO Liderler Zirvesi öncesindeki son toplantı olması nedeniyle önem taşıdığını vurgulayan Hutchison, Batı Balkanlar, NATO’da külfet paylaşımı, terörle mücadele ve partner ülkelerle işbirliği konularını gözden geçireceklerini söyledi. Sert Rusya çıkışı Rusya’nın NATO müttefikleri açısından endişelere neden olan faaliyetlerinin dışişleri bakanlarının gündemindeki konuların başında olduğuna işaret eden Hutchison, İngiltere’de eski çifte ajan Sergey Skripal'i hedef alan kimyasal saldırıya atıf yaparak, bu gibi eylemlerin “tolere edilemeyeceğini” vurguladı. Rusya’nın Suriye’de de kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan bir rejimi desteklediğini söyleyen ABD’li diplomat, “Rusya, Suriye’de kimyasal silah kullanılmayacağı garantisini vermişti ancak geçen gördüğümüz üzere bu silahlar kullanıldı” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Birlik vurgusu NATO ittifakının, Rusya’nın provokasyonlarına karşı birlik içerisinde durduğunu söyleyen ABD büyükelçisi, şu ifadeleri kullandı: “Rusya’nın bu tür eylemleri tolere edilemez. Bunlar istikrarsızlığa yol açıyor ve evet ittifakımız genelinde, bir çok bölgede ve farklı yöntemlerle girişilen bu tür faaliyetler bizi endişelendiriyor. İttifakımız birlik içerisinde. Biz üyelerimizi nüfuz etme girişimlerine, askeri müdahalelere, antlaşmalardan kaynaklı yükümlülüklerin ihlal edilmesine karşı koruyacağız.” “Çok kaygılıyız” Büyükelçi Hutchison, DW Türkçe’nin sorusu üzerine, Rusya ile son dönemde işbirliğini güçlendiren Türkiye’nin S400 füze savunma sistemi satın almasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin, kuruluşunun ilk evrelerinden itibaren üyesi olduğu NATO’nun askeri faaliyetlerine önemli destek sağladığına dikkat çeken Hutchison, “Türkiye bizim için NATO’da sağlam bir müttefik olmuştur. Ancak gelinen noktada çok kaygılıyız” dedi. NATO’dan dışlanma uyarısı

"S400, bir Rus füze savunma sistemi. Bu sistem NATO müttefikimiz ile müşterek çalışma yöntemimize zarar verecek. Bunda şüphe yok” diyen Hutchison şunları kaydetti: “Bu NATO için, birlikte çalışabilirlik açısından, sorun teşkil ediyor. Rus füze savunma sistemi Türkiye ile kapsamlı, tümüyle birlikte çalışabilmemize engel teşkil edecektir. Uçak ve pek çok ekipmanımızın olduğu, farklı operasyonlar yürüttüğümüz Türkiye ile kapsamlı birlikte çalışma modelimiz, NATO üyesi olmayan Rusya’nın savunma sistemine sahip olması durumunda etkilenecektir.” “Bu çok ağır, zor bir durum” diyen ABD Büyükelçisi, Türkiye’ye S-400’ler yerine farklı seçenekleri değerlendirme çağrısı yaptıklarını, Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve bunu anlayışla karşıladıklarını söylemekle birlikte şu uyarılarda bulundu: “Türkiye, NATO’nun hasmı olduğu herkes tarafından bilinen, ittifakımıza karşı faaliyetler yürüten bir ülkeden askeri teçhizat almanın ne tür sonuçları olacağının bilincinde olmak zorunda. Türkiye’nin bu kararını yeniden gözden geçireceğini umut ediyoruz. Türkiye’yi her daim olduğu gibi hem ABD’nin hem de NATO’nun güçlü bir müttefiki olarak görmek istiyoruz. ”