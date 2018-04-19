ABD'den Ankara'ya yaptırım uyarısı

Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'ın dün ABD Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler komisyonuna yaptığı açıklamanın tutanaklarına göre Mitchell, ABD'nin Rusya ve İran'ın nüfuzunun yayılmasına karşı çıktığını, ancak Türkiye'nin son dönemde Rusya ve İran ile angajmanlarını artırdığını söyledi.

Mitchell tutanaklara göre, "Ankara, Suriye'deki taktik amaçlarına ulaşmak için Moskova'ya stratejik tavizler vermenin getireceği risklerin farkında olmalıdır. Ankara Rusya'dan S-400 füze sistemini satın almak için anlaştığını iddia etmektedir. Bu potansiyel olarak CAATSA kanunun 231'inci maddesi kapsamında yaptırımlara yol açabilir ve Türkiye'nin F-35 programına katılımını olumsuz etkileyebilir" dedi.

Geçen yıl yürürlüğe giren "Yaptırımlar Yoluyla ABD’nin Düşmanlarına Karşılık Verme (CAATSA)" kanunu, İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye bazı yaptırımlar getirmişti.

ABD-Türkiye arasında görüşmeler

Mitchell Türkiye'nin, Rusya'nın ve özellikle İran etkisinin yayılmasının kontrol edilmesi ve Suriye ile güvenli ve istikrarlı bir sınırın oluşturulmasında kazanılmış bir stratejik çıkara sahip olduğunu söyledi. Ancak bu ortak çıkarlara rağmen Mitchell, Türkiye'nin son dönemde İran ve Rusya ile angajmanlarını artırdığını söyledi.