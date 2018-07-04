ABD'den Avrupalı Otomobil Firmalarına Şartlı Öneri

ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’in Alman otomobil firmalarına, Avrupa Birliği’nin Amerikan araçlarına yönelik gümrük vergilerini kaldırması karşılığında Washington’un Avrupa araçlarına yönelik gümrük vergisi tehdidinden geri adım atacağını belirttiği kaydedildi.
Alman Handelsblatt gazetesinin haberine Grenell Berlin’deki büyükelçilik binasında BMW, Daimler ve Volkswagen’in yöneticileriyle bir araya gelerek öneriyi görüştü.
Daimler ve Volkswagen konuyla ilgili yorum yapmadı, BMW’ye ise haber hazırlandığı sırada henüz ulaşılamamıştı.
Öneri Avrupa Birliği’nin geçen cuma günü, Başkan Donald Trump’ın Amerika’nın gümrük vergisi tehditlerine karşı, 294 milyar doları bulan gümrük vergisi misillemesi tehdidinin ardından geldi.
Avrupa Birliği’nin Amerika Ticaret Bakanlığı’na sunduğu rapora göre gümrük vergilerinin otomobil sektöründe karşılıklı olarak tedarik zincirini aksatacağı belirtiliyordu.
Rapor, vergilerin muhtemelen Amerikan sanayi maliyetlerini artıracağı, tüketici fiyatlarını yükselteceği ve ihracatla işlere zarar vereceği uyarısında bulunuyor.
Dünya Ticaret Örgütü de son açıklamasında, ekonomik güçlerin ticari engellerinin küresel ekonomik toparlanmaya zarar verebileceğini belirtti.
Dünya Ticaret Örgütü Direktörü Roberto Azevendo, devam eden tırmanmanın bütün ülkelerdeki büyümeye ve toparlanmaya tehdit olduğunu kaydetti.
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