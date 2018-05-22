ABD’den Beş İran Vatandaşına Daha Yaptırım

Amerika, Salı günü Yemen’deki Husiler’e uzmanlık ve silah konusunda destek sağladığı gerekçesiyle 5 İran vatandaşına daha yaptırım kararı aldı.

Bu silahların Suudi Arabistan’da petrol tesislerine ve kentlere fırlatılan füzelerde kullanıldığı belirtiliyor.

Yaptırım listesine alınanların, Mehdi Azarpisheh, Muhammed Jafari, Mahmud Kazemabad, Cevad Shir Amin ve Sayyed Muhammed Tehrani olduğu açıklandı.

Açıklamada, ilk 4 İranlı’nın Husiler’le İran Devrim Muhafızları aracılığıyla çalıştığı kaydedildi. Tehrani de Devrim Muhafızları’nın finansmanına yardımcı oldu.

Yeni yaptırımlar Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Amerika’nın yakında İran’ın Husilere desteğine önlem alacağını açıklamasının ardından geldi.

Yemen hükümeti 2015’ten bu yana İran’ın desteklediği Husiler’le çatışıyor. Çatışma ülkeyi açlık sınırına getirmiş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa Birliği nasıl bir adım atacağını belirlemeye çalışıyor.

Washington, İran’a yönelik sert yaptırımlar uygulayacağını belirtiyor, hatta Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazartesi günü Tahran’a yönelik en sert yaptırımları uygulayacaklarını açıkladı.

Böyle bir durumda İran’la iş yapan Avrupalı firmaların nasıl tavır alacağı henüz tam olarak netleşmiş değil. Bazı firmalar İran’la iş yapmayı bırakacaklarını belirtirken, bazıları bu konuda henüz net bir adım atmadı.

2015’teki nükleer anlaşmaya taraf olan Batılı devletler de anlaşmayı koruma amacında ancak bu konuda da net bir politika henüz belirlenmiş değil.

