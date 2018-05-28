HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'den bir heyet Trump-Kim görüşmesi için Kuzey Kore'de

28.05.2018 08:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump ABD'den bir heyetin Kim'la yapılacak görüşmeye hazırlık için Kuzey Kore'ye gittiğini açıkladı.

ABD'den bir heyet Trump-Kim görüşmesi için Kuzey Kore'de

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta iptal edildiğini açıkladığı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la 12 Haziran'da yapmayı planladığı zirvenin düzenlenebileceğinin sinyalini verdi. Trump ABD'den bir heyetin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yapılacak görüşmeye hazırlık yapmak için ülkeye gittiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Kuzey Kore'nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Günün birinde büyük bir ekonomik güç haline gelecekler. Kim Jong Un da bu konuda benimle aynı görüşte" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta perşembe günü yaptığı açıklamada 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan Kim Jong Un ile yapacağı buluşmayı Kuzey Kore'nin "düşmanca tavrı" nedeniyle iptal ettiğini söylemiş, ancak Kuzey Kore doğrudan görüşme arzuladığını gösterince ilk açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden görüşmenin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı. Trump Cumartesi günkü açıklamasında ise "gelişmelerin olumlu yönde olduğunu ve 12 Haziranda Singapur'da buluşma hedefinde herhangi bir değişiklik olmadığını" söylemişti.

Kim Jong Un Cumartesi günü Güney Kore Devlet başkanı Moon Jae İn ile yaptığı sürpriz buluşmada Trump ile buluşma arzusunu yinelemişti. Moon iki saat görüştüğü Kim'in, "ABD Başkanı ile başarılı bir buluşma yapıp savaş ve çatışma tarihine son vermeyi ve barış ve refah için işbirliği başlatmayı umduklarını" söylediğini belirtmişti. Kuzey Kore liderinin "tamamıyla nükleerden arınma kararlılığını" da dile getirdiğini kaydetmişti.

AP, rtr / HT, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBıyıksız hali şaşkına çevirdiBıyıksız hali şaşkına çevirdi
İtalya'da hükümet kriziİtalya'da hükümet krizi
ABD ve Çin krizinde flaş gelişme! ABD ve Çin krizinde flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İlginizi Çekebilir

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail basınından, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerle ilgili krizi tırmandıracak iddia!

İsrail basınından, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerle ilgili krizi tırmandıracak iddia!

ABD ve Çin krizinde flaş gelişme!

ABD ve Çin krizinde flaş gelişme!

Paris’te kahraman genç balkondan sarkan çocuğu kurtardı

Paris’te kahraman genç balkondan sarkan çocuğu kurtardı

ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı

ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı

ABD'nin gözdağına Çin’den sert tepki!

ABD'nin gözdağına Çin’den sert tepki!

Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor! ABD'yi sallayan iddia

Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor! ABD'yi sallayan iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.