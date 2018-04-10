ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nde oylama baskısı

ABD'nin Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısı, Duma’da en az 40 kişinin öldüğü bildirilen saldırıda kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaların araştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bağımsız bir inceleme mekanizmasının kurulmasını öngörüyor. Tasarıda ayrıca, kimyasal silah kullanımı kınanıyor.

Diplomatların AFP ajansına verdiği bilgiye göre, ABD ise kendi hazırladığı ve Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısının bugün oylanmasını istiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Peru'nun Daimi Büyükelçisi Gustavo Mesa-Cuadra, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzmanların Suriye'de kimyasal silahların kullanımına ilişkin bir karar tasarısı üzerine çalıştığını söyledi. Mesa-Cuadra, konsey üyelerinin de Duma’da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının bağımsız bir komisyon tarafından araştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia, ABD’nin sunduğu karar tasarısının "durumu daha da kötü bir hâle getireceği için kabul edilemeyecek unsurlar” içerdiğini belirterek metne tepki göstermişti.

Güvenlik Konseyi’nde bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için geçici üyelerin dokuzu ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dan oluşan daimi üyelerin tamamının lehte oy kullanması gerekiyor. Rusya, Güvenlik Konseyi’nde Suriye’ye ilişkin karar tasarılarını bugüne kadar 11 kere veto etti.

"Rusya için sunulan bir yem”

Avrupa Konseyi’nden BM uzmanı Richard Gowan, Rusya’nın karar tasarısını yine veto etme olasılığının yüksek olmasına rağmen ABD’nin oylama için ısrar etmesini "ABD'nin tasarısı, veto etmekten başka seçeneği bulunmayan Rusya için sunulan bir yem” sözleriyle değerlendirdi. Gowan, karar tasarısını Rusya’nın veto etmesinin de "askeri operasyon düzenlemek için ABD ve hatta Fransa için bir bahane olacağı” görüşünü savundu.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia ise Güvenlik Konseyi oturumu sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada askeri operasyon konusunda uyarıda bulunarak, “Burada duyduklarıma göre, korkarım çok ama çok tehlikeli olacak askeri seçenek üzerinde duruyorlar” demişti.