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ABD’den BM’deki Filistin Kararına Veto

01.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Amerika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Filistinli sivillere “uluslararası koruma” sağlanmasını öngören karar tasarısını reddedeceğini açıkladı. BMGK’de Perşembe günü oylanması beklenen karar tasarısı Cuma gününe ertelenmişti

ABD’den BM’deki Filistin Kararına Veto

Amerika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Filistinli sivillere “uluslararası koruma” sağlanmasını öngören karar tasarısını reddedeceğini açıkladı.

BMGK’de Perşembe günü oylanması beklenen karar tasarısı Cuma gününe ertelenmişti.

Kuveyt’in konsey gündemine getirdiği ve üzerinde iki haftadır görüşmelerin sürdüğü karar tasarısında İsrail’in sivillere yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımına son verilmesi talep ediliyor. Gazze tarafından da İsrailli sivillere roket atışı yapılması kınanıyor.

ABD Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, İsrail’in aşırı güç kullanımı ifadelerinin yer aldığı taslak metninde Hamas’tan bahsedilmemesini eleştirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, özellikle Gazze’de 30 Mart’ta başlayan protestolar sonrası artan şiddet olayları ve sınırda İsrail ordusu tarafından öldürülen sivil sayısının 110’a çıktığı bölge ile ilgili sık sık acil toplanıyor.

Taslak kararda Filistinli sivillere uluslararası koruma sağlamaya yönelik önlemlerin değerlendirilmesi ve acil ateşkes çağrısı yapılıyor. Filistinli farklı gruplar arasında uzlaşma yönünde “somut adımlar” atılması ve bölgede insani yardımlara engelsiz biçimde ulaşılmasının sağlanması da vurgulanıyor.

Amerika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde veto yetkisine sahip ve Cuma günü oylanacak karar tasarısını veto edeceğini açıklayarak kararın kabul edilmeyeceğini şimdiden ilan etmiş görünüyor.

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