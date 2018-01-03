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ABD'den çok kritik İran açıklaması! 'Büyük destek göreceksiniz'

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 12 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce attığı tweette, İran'da gösteri yapan eylemcilere yönelik "Zamanı gelince ABD'den büyük bir destek göreceksiniz" ifadesini kullandı. Trump, bu tip açıklamalarıyla İran yönetiminin büyük tepkisini çekiyor.

ABD'den çok kritik İran açıklaması! 'Büyük destek göreceksiniz'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki krize yönelik açıklama yapmaya devam ediyor.

Attığı Tweet'lerle İran yönetiminin 'yabancı ülkelerin' müdahale ettiği argümanını güçlendirdiği ifade edilen Trump, son açıklamasında, ABD'nin eylemcilere uygun zamanda 'büyük bir destek' sağlayacağını söyledi.

Trump, tweetinde "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına büyük bir saygı duyuyorum. Zamanı gelinde ABD'den büyük bir destek göreceksiniz" ifadesini kullandı.

RUHANİ: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİTECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile telefonda görüştü. Ruhani'nin Erdoğan'a, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini söyledi. Kaynaklara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Ruhani'nin "halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği" yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu belirtti.

Ruhani'nin ise Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği ve gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği aktarıldı.

HÜKÜMET YANLILARI DA SOKAĞA ÇIKTI

İran'da ekonomik şartlar nedeniyle başlayan ancak kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemlerin ilk haftası bugün doluyor. Ülkenin birçok bölgesinde gerçekleşen gösterilerde şu ana kadar yüzlerce kişi gözaltına alınırken, en 20'den fazla kişi de hayatını kaybetti. Protesto gösterilerinin ardından bugün de on binlerce kişinin hükümete destek için sokaklara çıktığı bildirildi.

"İNSANLARIN İFADE HAKKI VAR" DEMİŞTİ

Gösterilerin dördüncü gününde konuya ilişkin ilk açıklamasını yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın "özgür bir ülke olduğunu" ve bu yüzden "insanların kendilerini ifade etme hakkı" bulunduğunu söylemişti.

Ruhani buna karşın, "hükümetin toplumda huzursuzluk yaratan, kamu düzenini bozan ve kamu mallarına zarar verenlere" ise tolerans göstermeyeceği uyarısında bulunmuştu. Ruhani ertesi gün yaptığı açıklamada da olayları sadece dış güçlerin komplosu olarak görmenin hata olacağını belirterek, "İnsanların sorunları sadece ekonomik değil. Aynı zamanda daha fazla özgürlük talep ediyorlar" demişti.

İran'da neler oluyor, işte son durum: 'Kahrolsun Rusya' sloganları
Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!
Erdoğan'dan İran ile son dakika görüşmesi
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ABD İRAN Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
bütün pislik abd den çıkıyor bu mallarda demokrasi insan hakları diyen abd nin oyununa gelip duruyor
@alpata2 Amerika sağ gösterip sol vuruyor. Rejimin yıkılmasını istese trump o beyanatı vermezdi. orada özgürlük, demokrasi abd nin işine gelmez. ( bakınız ırak,suriye, mısır vs ) trump beyanatı verdikten sonra işin şekli değişti. oradaki kendini koruyor abd istediğini alıyor, kardeş kardeş götürüyorlar. bizede çene yormak düşüyor.
ABD dün gece BMGK İran için toplantıya çağırmadan 6 saat önce yazdığım yazıyı; yatıp kalkıp Reis'e küfretmeyi"Yorum Yapmak"zanneden troller bidaha okusun "_eğer İran göstericilerle başedemeyipte Suriye gibi Rusları yardıma çağırırsa ve sonra İran ın Irak sınırında PYD PEJAK PKK taraftarlarıda ABD bayrakları ile gösterilere başlayıp ABD yi yardıma çağırırsa durum vaziyet neolur? hesabı yaparken çok düşünmek gerek Suriyedeki muhaliflere "ABD Köpeği"deyip İş GEZİ yada İRAN olunca "Onurlu Direniş" diyen nebok olduğu belirsiz Onurlu ABD köpeklerinin cevap verebileceği bi durum deil elbette"
Halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiğini söylemiş. .kim söylemiş bizim cbmız vaybe ozaman geziyi ne tarafa koyacağız. ! .?
@mozturk8591 gezide etrafı yağmalayan çapulcular barışçılmıydı.şimdi geziyi istediğin tarafına koyabilirsin.
bunlar dünyanın bekcisimi her taşın altından çıkıyorlar bunlara haddini bildirecek birileri gerekli dünyada herkesin nefretini kazanmış bir ülke
@necod07 BİRİLERİ VAN MÜNÜT DER ELBET BUNLARA ....
Ruhani İran'ın özgür bir ülke olduğunu söylemiş :)
Koydeki Kangal nasil sevdiginden uzerine atlayip yalar ya istesen de istemesen de:D yahu tam zincirinden cozecektim de ozgur kalsin diye,hayvan oylesine sevgi dolu ki birak tutsak yasami ozgurlugu yonum-feristahim sapitti onumu goremiyom:DDD
İran'ı kimin karıştırdığı bu mesajla ortaya çıktı gibi.. Umarız ülkemizdeki amatör komplo teorisyenleri 15 Temmuzun arka planında ve bu yorum platformlarında ki arka gücü görebilirler..
@zeromega_2017 FETÖ+ABEDE+AKEPE+IŞİT SONUÇ KAFASI KESİLEN HALKA SIKMAYAN MASUM ASKERLER... FETÖCÜLER MAKAM MEVKİ PARA İÇİNDE YÜZERKEN MUHALİFLER FETÖCÜ DİYE İÇERİ TIKILIYOR ....
SARI BENİZLİ... ... SEN İLK ÖNCE KIZIDERİLERİN HAKKINI VER DE ..SONRA KONUŞ... ZALİM AMERİKA..
Ne yapacaksın onları dolarla satınmı alacaksın..sarı şeytan..!!
Dünyada ki tüm terör olaylarının altında terör devleti ABD ve yavrusu isail vardır.onun için bu iki devlet ne olursa olsun asla dost olamaz olmamalıdır uzak durmak lazım fırsatı buluncada tepesine binmek lazımdır
abd nin oldugu yerde kan gözyaşı dinmez onların dostlugu işleri varken abd den dost olmaz
Trump yaptığı açıklamalarla gösterilere katılımı hatırı sayılır derecede düşürdü daha ilk açıklamada bile bunu gördük şuan protestolar bukadar zayifsa israil ve abd sayesinde okadar kör ve koyunsunuz ki hiçbir şeyi anlayacak düşünecek kabiliyetinin yok şu yorumlara bak yok ABD oyunuymus yok neymiş ABD birkere İran'a düşman olsa ve bukadar istese sesini keser oturur İran halkının kendisine nasıl baktığını bilmiyor mu? Uyanın kardeşim uyanın.. kim kimle yatıyor kim kimle kalkıyor görün göründe ne kadar yalnızız bilin BAKU TEBRİZ ANKARA BİZ HARA FARSLAR HARA!!!
Erdoğan "Barışcıl hak kullanmaktan" bahsetmiş ironik...
HALA BU YERYÜZÜNDE SENİN DEMOKRASİNE İNANAN...MİLYONLARCA APTAL VE AHMAK VARDIR..O ZAMAN MESELE YOKTUR
ABD yeryüzünden ebediyen imha edilmedikçe, yerkürenin hiç bir yerinde insanlık huzur bulmaz, yeryüzüne asla ve asla sulh gelmez.
Bu Sidikli Baykus kilikli Katil Akbaba ve ummeti hakkinda soylenecek tek sey var:Embesili gorunumunde uretici Velet zekasi'ndaki varligina,Kes Lan Emperyalist Moron desen!incilden tiz sesle nagmeler okuyarak atom bombasinin dugmesini sana dogrultur ve der ki:Patlativim bumbuyu haaa diye seslenir sana.Sense aynen sunu dersin"Doktor kendi haline birak dedi!Basma dugmeye tamam da insanlik olmesin!tuuu Allah Belani versin..."Bildigin Deli iste kmlerce uzaktan Sevip kucaklayacak israrla:DDD pembe bir Domuza benzemiyor mu tipi?
destek görürlerse yandılar demokrasi gidicek iran a suriye libya ırak ve diğer arap ülkelerindeki demokrasiyi getircek abd isteyen abd ye katılsın.burdan ab ülkelerinede sesleniyorum hazırlanın diğer ülkelerden başka artık iran lı da mültecileriniz olucak gözünüz aydın abd yin tuzu kuru onun öyle bir derdi yok nasıl olsa.
Sahan Yavrum goreve cagiriyorum seni,Kurtlar Vadisi nasil Amerika ve Israil antipasi bir filmse;senden de soyle bol Triumpflu Dehset komik bir Donald USa'da filmi bekliyorum
Dünya senden o güvendiğin silahları birgün sana çevirdiğinde, ülkeler içinde fitne yaratmak ne olduğunu anlıyacaksın terörist devlet ABD.
ulan arkadaş bi gebermediniz bitmediniz de dunya bi rahat nefes alsin be
10 yıl önce birisiyle konuşurken ne işyaptığını sormuştum, bana amerikadan para aldığını hiç bir iş yapmadığını söylemişti, amerikadan ne için para alıyosun dedim, zamanı gelince irana gidip, iran aleyhine eylemlere katılabilmek için dedi. bende dedim bende almak istiyorum dedim. olmaz iran vatandaşlığın olması gerekir demişti. bu yorumu siz yorumlayın artık.
Amerıkan başkanı olacak deli tam bir terorıst bellı oldu adını turp lafa dedım artık
yavuz_tavlasoglu_1982 işte o gezideki çapulcu dediğin insanlar sahte gzicilerde akpnin elemanlarıydı akpli bir arkadaşa polis yeleği giydirip eline jop vermişler böyle insanlardan ülkesine ne hayır gelir
iranı teröre destek veriyor diye ilan ediyorsunuz sizde abd yi dünyada ic savaş çıkarmak ve devlet yönetimlerini yıkmak ve teröre desleklemekle suclayın
5sene önce fetö terör demiştim birine,bana sen nasıl müslümansın demişti. Suriye den sonra İran ı karıştıracaklar,en son sıra Türkiye'ye gelecek demiştim. Kahin değilim tabi ki, araştırarak bir şeyler öğreniyor insan. Lütfen arkadaşlar, sağcısı solcusu,kim olursanız olun lütfen kanmayın ve çevrenizdeki insanları bilgilendirin,çünkü gerçekten az kaldı. Libya,Lübnan,Suriye,İran vs, direk saldırmıyorlar,önce birbirlerine kırdırıp sonra kendi askerlerini sokuyorlar,lütfen zaman bize gelince kanmayın.
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