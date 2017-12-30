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ABD’den deniz petrol aramalarına yeni düzenleme

30.12.2017 17:28 | Son Güncelleme 7 saat önce

ABD Başkanı Trump, nisan ayında petrol arama çalışmalarında güvenlik ve çevre korunmasına ilişkin standartların düşürülmesini istemişti.

Bu çerçevede ilgili kurum tarafından hazırlanan öneriler açıklandı.ABD hükümeti denizde yapılan petrol arama çalışmalarındaki güvenlik ve çevre koruma standartlarını düşürmek istiyor. Denizdeki petrol ve doğal gaz aramalarında güvenliğin sağlanması ve çevrenin korunmasından sorumlu kurum BSEE tarafından hazırlanan öneriler, denizde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının kolaylaştırılması için güvenlik ve çevre koruma standartlarının düşürülmesini öngörüyor. Başkan Donald Trump, ilgili kuruma nisan ayında bu konuda yeni bir düzenleme yapılması talimatı vermişti.

BSEE Müdürü Scott Angelle, şirketlere yönelik bazı şartların kaldırılmasıyla yerel petrol ve doğal gaz üretiminin güçlendirildiğini, aynı zamanda yüksek güvenlik ve çevre standartlarının korunduğunu belirtti. Angelle, yapılacak yeni düzenlemenin, hükümetin güvenliği tehlikeye atmadan piyasanın geliştirilmesi hedefine uygun olduğunu da sözlerine ekledi.

BSEE’nin tahminlerine göre, getirilecek kolaylıklar sayesinde şirketlerin önümüzdeki 10 yıl içinde en az 228 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. Sivil toplum örgütleri ve uzmanların, 30 gün içinde açıklanan önerilerine ilişkin görüşlerini bildirme hakkı bulunuyor.

Meksika Körfezi’nde 2010’da yaşanan felaket

ABD’de, Meksika Körfezi’nde faaliyet gösteren Deepwater Horizon adlı BP’ye ait petrol platformunun 2010 yılında patlamasının ardından, petrol ve çevre korunmasına ilişkin standartlar yükseltilmişti. Meksika Körfezi’ndeki felaket sonucu 11 kişi ölmüş, denize sızan yaklaşık 780 milyon litre petrol, ABD’nin kıyılarına ve deniz canlılarına büyük zarar vermişti.

AFP/dpa/BW/JD

© Deutsche Welle Türkçe

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