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ABD'den ezber bozan YPG yorumu!

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 17:51 | Son Güncelleme

Washington’da Hudson Enstitüsü’nün düzenlediği panele katılan konuşmacılardan, Bush döneminin Savunma Bakanı Müsteşar Yardımcısı Michael Doran, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde izlediği politikayı eleştirdi. Doran, 'Kendimizle dalga geçiyoruz, YPG-PKK’dır' dedi. Dolan, 'Türkiye’yi yalnızlaştırırsak durum şu andakinden çok daha kötü olabilir' ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı’ harekatı Washington’da yakından izleniyor.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Washington’daki düşünce kuruluşlarından Hudson Enstitüsü'nde konu masaya yatırıldı.

Panele, Hudson Enstitüsü’nde Asya ve Ortadoğu ilişkileriyle uluslararası güvenlik konularında uzman Eric Brown’la, yine Hudson Enstitüsü’nden Bush döneminin Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi ve o dönemde Dışişleri Bakanlığı danışmanı ve Savunma Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ortadoğu uzmanı Michael Doran katıldı.

Michael Doran, Amerika’nın Suriye politikasını eleştirdi, Washington’ın bölgede önemli rol oynaması için ortaklarıyla birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Doran, “Eğer Ortadoğu’da hayati çıkarımız varsa ve bölgede önemli bir rol oynamak istiyorsak, bunu ortaklarımızla yapmalıyız. Eğer bunu ortaklarla yapacaksak ve bölgede önemli miktarda gücümüz yoksa ortaklarımızın da gündemlerini dikkate almalıyız. Bu durumda, bölgeye baktığımızda çok basit bir soru gündeme geliyor. Türkiye’nin çıkarlarını görmezden gelebilir miyiz? Bence cevap kesinlikle hayır, çünkü Türkiye hayati bir ortak” dedi.

‘Türkiye’yi yalnızlaştırırsak durum şu andakinden çok daha kötü olabilir’ diyen Michael Doran, şu andaki Amerikan stratejisinin Obama döneminde ortaya konulan kısa vadeli bir strateji olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE'NİN YAPMA ÇAĞRILARINA RAĞMEN YAPTI'

Obama'nın, DEAŞ'ı yenmeyi en önemli stratejik hedef seçtiğini, Amerika'yı İran'la ve hatta önemli bir dereceye kadar Rusya'yla müffetiklik yaptığını, DEAŞ'ı Suriye'de yenmek için PYD-YPG'yi seçtiğini belirten Doran, PKK'nın bir kolunu Amerika'nın ortağı haline getirdiğini belirterek "Bunu Türkiye’nin bütün ‘yapma’ çağrılarına rağmen yaptı” dedi.

'TÜRKİYE'YE DÜRÜST DAVRANILMADI'

Doran, ‘kendimizi kandırmayalım, YPG-PKK’dır’ dedi ve Türkiye’ye karşı dürüst davranılmadığını vurguladı.

Michael Doran, “Türkler’e verdiğimiz garantileri tutmadığımız yönünde güçlü şüphelerim var. Suriye’de PKK’yı silahlandırmak. Bunun büyük sonuçları oldu. PKK’nın Rusya ve İran’la iyi ilişkileri var. Şimdi bizimle müttefik oldular. Bu bize IŞİD’i yenmek için alanda askere ihtiyaç bırakmadı ama Türkler geri planda kaldı. Ve Türkiye’nin müdahale etmeyeceğine güvenildi çünkü aksi halde bizimle anlaşmazlık içinde olacaklardı. Ve bu, zamanında en güçlü şekilde Suriye’ye müdahale etmemizi söyleyen ortağımızı etkisiz hale getirdi. Eğer şimdi Suriye’yi terk edersek, YPG-PKK otomatik olarak Rusya ve İran’a yanaşacak. Bu da Ruslar’a Türkler üzerinde baskı oluşturma fırsatı verir. Moskova şimdi bile bu gücü kullanıyor, Türkiye’yi NATO’dan ve Amerika’dan ayırmak istiyor” dedi.

'KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM YPG, PKK'DIR'

Michael Doran ‘YPG’nin PKK olmadığını söyleyerek “kendimizi kandırmayalım” ifadesini kullandı.

Doran, Obama döneminde yetkililer Türk yetkililerin karşısına oturup YPG’nin PKK olmadığını söyledilerse kendimizle dalga geçtik demektir. Bu konu diğer bütün konulardan farklı. Eğer ilişkileri düzeltmek için çaba harcanmazsa hiç umut yok demektir. PKK Stalinci bir inanca sahip, bizim şemsiyemiz altında çok güçlendi ve büyüdü. Bunun bizi endişelendirmesi gerekir. Sorun PKK’yla işbirliğimiz. Ankara’yı her şeyden çok rahatsız eden de bu bence” dedi.

Doran, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir PKK oluşumuna izin vermeyeceğini söyledi.

Eski savunma bakanlığı yetkilisi, “Bölgedeki en güçlü, en istikrarlı ülkeyi dikkate almadan kurmakta olduğumuz düzenin başarılı olacağını düşünüyor musunuz, cevap hayır. Türkler Suriye’de PKK devletine izin vermeyecek. Eğer büyük bir askeri güç olmadan bunu başarabileceğimizi düşünüyorsak kendimizi kandırıyoruz. Türkler’le çalışarak PKK’nın Suriye’de büyümesinin kısıtlanmasını konuşabiliriz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye PKK PYG Michael Doran

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
CHPKK ya duyrulur
@tahsin.ozkara yani terörist başına imralıda her imkani sunanlara , balilere operasyon yapılmasın emri verenlere, serok Ahmetlere , Barzaniyi ayakta alkışlayıp Türkiye seninle gurur duyuyor diyenlere, Apo denen haine o bizim ufkumuzu açıyor diyen mv.lerine sözün yok ama Chp ye sözün var. Kürt açılımı ile haburda davul zurna çaldıran zaten Chp idi ! Ne balık hafızanız varmış.
hem ABD hemde PYD_PKK nın ne bok olduğunu biliyoruz kendileride ayrıca itiraf etmesede olurdu mesele o değil mesele şu, Dün "_Suriyeliler için savaşıyoruz.Bize ne onlardan" diyenler bugün "-ÖSO da neymiş.TSK nın yanında ne işleri var.TSK yeterliydi" demeye başladı iyide neden böyle söylemeye başladılar? Şuana kadar AFRİN de ÖSO ya Mensup Şehidlerin sayısı ,önsafta olmaları sebebiyle TSK ya oranla çok fazla sonuçta kendi toprakları içim savaşıyorlar. mesele ÖSO yerine o Şehid sayısı TSK mensubu olsaydı nelerdiyecekleri hakkında fikri olan varmı? elbette var dertleri başka alçakların
KARDEŞİM MESELE O DEĞİL..MESELE ÖSO TERÖRİST GBRUBU GÖRÜLEN BİR GRUP VE BZİM ASKERİMİZİN YANINDA SAVAŞMASI NE KADAR DOĞRU..SURİYE RESIMINE KARSI OLAN BİR ÖRGÜTLE SÜRİYE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ NASIL SAVUNURUZ..YOKSA ASKERLERİMİZİN YANINDA KİM OLURSA OLSUN BAŞIMIZIN ÜZERİNDELER..YİNEDE DEĞERLİLER AMA BU YAPTIĞIMZIN DOĞRU OLDUĞUNU GÖSTERMEZ..halka chp kötü dmek için algıya oynanıyor..karşı cıkıyorlar onlar kötü fetocu vatan haini diyerek ayrışma ve bölerek oy çabaları..halkı düşündürmek istemiyorlar
@palermo544 güzel yorum kutlarım.
Allah boşuna dememiş kafirleri dost edinmeyin onlar sizi kendilerinden yapana kadar vazgeçmeyecektir.kürtlerin en büyük hatası bu sözün münafıklar için de geçerli olduğunu düşünmemesidir.bu yüzden türkleri dost edindiler.Allahın izniyle kürtler ne dünya da ne de ahirette kaybeden taraf olmayacak.
ADAM DOĞRU DİYOR , ABD REZİL SÜREKLİ TRUMP BATTI RESMEN TÜRKİYENİN GÜCÜ KARŞISINDA
bu haber doğruysa amerika da kandırdı ...
@ymbay önce oku, anla sonra yorum yaz.
abd teröristtir
İstanbullu cemal sıra sende
hiç bir Nato üyesi ülke Türkiye nin bu operasyonlarda kullandığı silah ve cephaneyi ne kısıtlayabilir nede vermemezlik edebilir yaparlarsa Nato nezdinde imzaladıkları ANT laşmayı hiçe sayıyorlardır ki o zaman bizimde onlarla imzaladığımız ANT laşmaları gözden geçirmemiz gerekir AB aynı BM aynı bu örgütler ülkemize bu operasyonlar için gerekli yetkileri veriyor zaten bazı ülkelerin cahil siyasetçileri kullanmayın falan yada satmayın falan demiş bu saçmalık bunu yapmaları o ülke için AHİM de dava açmamıza yeterli bir kanıt olur sonuçta imzaladıkları bir ANT laşma var askeriyede SS kuralı vardır
Abd bir karar vermeli..? ya pkk ya da Türkiye..? ikisi aynı anda olamaz...!
Son 5 yılda abd nin yaptığı amatörce taktikleri inanın kreşteki çocuklar yapmaz... Tüm dünya abd yi tarihinde ilk kez t ye alıyor.. Abd nin cia sının içine nasıl sızmışlarsa a rtık ülke tam çöküite... Bu kafayla abd 10 seneye kalmaz dünyadaki statüsü ugandadan beter olur...
Türkiye'nin teröre karşı kararlı tutumunun farkına varmaya ve orta doğuda amerikanın varlığını devam ettirebilmesinin tek yolu pkk/ypg yi devre dışı bırakıp Türkiye ile olan sözde müttefikliğinin altını doldurması gerektiğinin anlamaya başladı.
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