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ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 20:21 | Son Güncelleme 6 saat önce

Pentagon Suriye'nin kuzeydoğusundaki PYD/YPG unsurlarının Afrin'e hareket etmesi durumunda ABD'nin desteğini kaybedeceğini açıkladı.

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Kamışlı bölgesinden PYD/PKK konvoylarının Afrin’deki PYD/YPG militanlarına destek vermek için harekete geçtiği haberleri üzerine konuşan Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD’nin PYD/PKK’nın paravanı SDG ile ilişkisinin komuta ve kontrol şeklinde olmadığını dolayısıyla böyle bir hareketlilik konusunda bir şey diyemeyeceğini ifade etti.

Galloway, “Biz DEAŞ’a karşı operasyon yapan kuvvetlere eğitim, tavsiye ve destek sağlıyoruz. Sahadaki güçlere emirler vermiyoruz. Bu bizim ilişkimiz değil. Eğer özellikle DEAŞ’a odaklı olmayan bir tür askeri operasyon yaparlarsa koalisyonun desteğini kaybederler.” dedi.

'ARTIK ORTAKLARIMIZ OLAMAZ'

Galloway Suriye haritasında kuzey doğuyu göstererek şöyle devam etti:

“Diyelim ki buralarda bir yerdeki (kuzeydoğu Suriye) bir YPG birliği, ‘artık DEAŞ ile mücadele etmeyeceğiz Afrin’deki kardeşlerimizi desteklemeye gideceğiz’ derse artık o zaman kendi başlarına kalırlar. Artık bizim ortaklarımız olamazlar”

Galloway, bu durumun sadece YPG için geçerli olmadığını aynı şekilde Suriye’nin güneyindeki El Tanif bölgesinde de aynı durumun söz konusu olduğunun altını çizdi.

Binbaşı Galloway, Suriye’de ortaklarına verdikleri silahların sadece DEAŞ ile mücadele için olduğunu başka amaçlarla kullanılması durumunda ABD’nin adım atacağını ifade etti.

Galloway, “Ekipmanların DEAŞ dışında bir amaçla kullanıldığını tespit ettiğimiz takdirde yardımları kesmek dahil uygun adımları atarız.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD terör PYD YPG Afrin

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
bu ayakları geçin iyi polis kötü polis oynamayın bize madem amerika bizi bu kadar düşünüyor 5.000 kamyon 2000 uçak silahı niye gönderdi ayrıca YPG denen it sürüsü afrine gelse ne olur ki hatta gelseler daha iyi olur afrin ypg ye toplu mezar olur Allahın izniyle
ABD köpeği ne yapacağını şaşırdı.
desteği kesmeyin. biz onları kesecez. bulmuşuz toplu 30.000 teröristi bir arada bu fırsat kaçarmı. hepsinin kafasını kopartacağız.
amerikalılar dogru olanı yapacaksınız tüm yanlışları yaptıkdan sonra
ne demek istemişler anlamadım
Sağ kalırlarsa desteği kesersin.
Ne kadar varsa gelsin gereken yapılacaktır sende gel abd
Valla siz hareket etmeseniz de biz o tarafa geliriz...
TAM TERSI IZIN VERSINLER TUMU GELSINKI TEMIZLIK TOPTAN OLSUN MEHMETCIK PKK PYD DAES NE VARSA TEMIZLESIN ALLAHASKINA BIRAKIN GELSINLER ORTALIK DUGUN DERNEK BAYRAM YERI OLSUN SANLI TURK BAYRAGINI TEPELERINE DIKELIM
Ha Ha Ha böyle yola getirirler işte
allah rızası için inanmayın bu itlere.bunlara güven olmaz itibar etmeyin amerikanın lafına
bizle karşı karşıya gelmekten bu kadar mi korkuyorsun abede?? bunlar R yapıyorsa doğru yoldayız demektir.
yola gel demek isterdim ama kim bilir ne planın var?
Demekki Suriye’nin kuzeydoğusunada girecez !Kahrolsun Pkk ve destekçileri
abd sen emir versende afrine gidin yardım edin diye onlar gene gidemezler orya Türk silahlı kuvvetlerine karşı durmak kadar salakca bir şey yoktur bilmeyenler tarihin derin sayfalarına gömülmüşlerdir karşımıza çıkanlarda her kim olur iseler göreceklerdir.
Taht için savaşan hana değil toprak için savaşan hana itaat edin.
@mah6bsddn4 itaat et o zaman ama marala değil T.C te itaat et
tabi askerini kim kaybetmek ister okadar mühimmat verildi..çekilip güçlenecektir sonra saldırmaya kaldıkları yerden devam edecekler.abd nin her düşüncesinde şimdilik var
inanmayın bu amerikan keferesine
Yani operasyon bitti pazarlik tamam..
ister gelsinler ister beklesinler... Afrin'den sonra zaten sırada orası var
öpe öpe keseceksin desteği,,karşınızda 20 sene önceki TÜRKİYE yok,,,Topunuz GELİN,,,kuzeydoğu muzeydoğu KALMAYACAK ,,topunuzu,bütün çakalları temizliyeceğiz,,PIRIL PRIL bir Ortadoğu DOĞACAK,,Yakındır,,,
desteği vermiş zaten desteğe ihtiyaçları yok.
GELSİNLER NE OLACAK Kİ?_ ABEDE KÖLELERİNİ KAYBEDECEĞİNİ ANLADI NUMARA ÇEKİYOR ....
hersey guzel olucak
kısaca Türk güçlerine saldırırlarsa yanlarında olmayız demişler. ha şöyle yola gelin...
Sıçtı Cafer bez getir, cıvık yaptı tez getir
abd batmış durumda şu an 3 dünya ülkesınden kotu durmu var
ee afrine hareket etmemeleri durumunda abd nin desteği sürecek yani. ..
Bu Coniler de ne dönek çıktı :) baktılar Rusya BM Kuzey Kore desteklerini ilan etti bunlar da çark etmeye çalışıyor adi herifler !
varolsun türkiye cumhuriyeti kahrolsun emparyelist abd ve ülkemizdeki kanı bozuk uşakları
Keşke gelseler
abd ne diyorsa tersini yapın çünkü onlar büyük emperyalist sömürgeci bir devlettir ortadoğu bizden sorulmalı vur türk topçusu hedef kandil yerle bir edelim ezip geçelim yeter da 30 yıldan fazla bu pisliklerle uğraşıyoruz dünya hakimiyeti düşünüyorsak eğer ayak bağı olan üç beş çapulcuyu gömer geçeriz be azcık fatihin cesareti azcık atilanın cesareti olsun onlar romayı parçalamadı mı ezip geç türk ordusu abd yi dinleme destek tam destek
ne neklenirdiki ABD den orta doğudaki insanları yıllardır birbirine kırdırmaktan başka birileri islam adına birileri kürt adına ki kürtler zararından başka birşey dokunmayan bir örgüt hâlâ bu coğrafyanın insanları uyanamadı allah ülkemizi milletimizi ve birliğimizi bozmasın.
sizin tarafından yapılan iyi veya kötü açıklamaların bizim için hiçbir önemi yok
vah vah ne de türkiye sevgileri varmış göndermeseniz de onlar geberecek,eğitmen bozuntularınızı çekin de geber mesinler Türk harekete geçti ayak yapmayı bırakın
asLInda mr trump a tesekkur etmek LazIm, adam amerikanIn yILLardIr kacak oyunLarInI gozLer onune serip dost oLmadIkLarInI ve durusunu acIkca sergiLedi...
işte kukla gibi oynuyorlar sizinle hem abd hem rusya şimdi anladınızmı
ne mutlu türküm diyene
Eee amerikada baktı pabuç pahalı ufaktan ufaktan desteği çekmeye başlayacak terör örgütünden,biz size demedikmi amerikaya güven olmaz diye,bak ortada bıraktı sizi.
bunun anlamı şu afrin dışında abd kontrolündeki diğer kürt bölgelerine müdahale durumunda türkiyeye karşı tutumumuz değişecektir
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