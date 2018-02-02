ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Türkiye ile konuşuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin bölgesinin YPG kontrolünden alınmasının ardından, sıradaki hedefin Menbiç bölgesi olacağını açıklamıştı.
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