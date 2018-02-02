HABER

ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Türkiye ile konuşuyoruz

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 18:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye ile Menbiç konusunu konuştuklarını, ancak detaylarını kamuoyuna açıklamanın uygun olmayacağını söyledi.

ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Türkiye ile konuşuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin bölgesinin YPG kontrolünden alınmasının ardından, sıradaki hedefin Menbiç bölgesi olacağını açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Son dakika Menbiç

En Çok Okunan Haberler

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Okuyucu Yorumları 17 yorum
Biz Türklerin çok meshur bir ata sözü vardır kim takar senin özgürlük anıtını diye anlayan anladı işine bak amerika
Bopçu akp ve münbiç güldürmeyin beni.Amerika beni kandırdı der geçer.Ne olacak.Nasılsa yutuyorsunuz bu masalı.
Bu memleket tarihte Türktü halen Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. - Mustafa Kemal ATATÜRK
Rezil ötesi bir ruh halindesin.Kim takarmış özgürlük anıtını.Ulan altlarına önlerine yata yata yalama oldunuz.Defalarca seni adam yerine koymayıp yapmadıklarını bırakmadıkları halde kapılarında sürten yine sen,çıkmış burada kepaze derecesinde ahkam kesen yine sen.Cumhur korumalarına tutuklama çıkardılar,meclisini bombalayan iti vermiyorlar,devlet bankasının en üst düzey yönetcisini içeri atmışlar,pyd ye tırlar dolusu silah vermişler,rıza sarrafı almış sana yapmadığını bırakmamış sen gidip 40 uçak alımı anlaşması yapıp buradada millete şeytan laflarırı edeceksin.
Yeni mezar açın (abd) çünkü TÜRKİYE geliyor.... :D
detayları normalde açıklardın noldu çok mu acıttı amerika bir kulp bulun bakalım penteganun ayrı der trump ayrı der sözcün ayrı der noldu detaylar canınızımı sıktı
Başımıza bütün bu belaları musallat eden,Suriye'de mezhepçi politikalar sonucu ABD ile iş tutup Esad'ı devirme rüyası gören çürümüş Erdoğan ve AKP zihniyetidir.Ülkemizin ve bölgemizin selameti için yozlaşmış Erdoğan ve AKP zihniyetinden ilk seçimlerde kurtulmak lazımdır.
Akp gidecek Türkler gelecek İyi olacak.
Adamların sayabildiğim bir ay içersindeki beş yada altıncı aynı açıklamaları.Fazla söze gerek yok.Yapmadıklarını bırakmadılar en ufakta bir taviz vermediler.Nasıl Rus uçağını biz düşürdük bu gün olsa yine düşürürüz deyip sonra yemeyince fetö düşürdü dedilerse bu işin sonuda öyle olacak.Yalandan kahramanlık hikayesi yazıp itibar sağlamaya çalışanlarla nerelere doğru gittiğimizi zaman gösterecek.Ata sözleriyle dünyaya şekil veren bu tipe şu cevap yerinde olur.Tükürdüğünü yalamaktan bıkmadınmı.
@mertdenizsoy O TİPİN ADINI YAZAR MISIN PAZARTESİ DİLEKÇE VERECEĞİM SAVCILIĞA...
Bu pkk lıları kürtleri satan satana amele sümüğü gibi kulanılıyorlar.
ya aba altından sopa böyle gösterilir işte kimtakar sarı domuzu
tüm dünya ülkeleri ABD NİN KARISI ABD İSE EVİN ERKEĞİ HARÇLIĞINIZI VERİYOR..ve onunla boşanmaktan korkan siz kapı önüne koyulmaktan korkuyorsunuz kovulmak demek dünyaya tepe takla çakılmak demek sıkıyorsa boşayın kocanız abd yi almayın nafakanızı görelim hadii ..nerdeeee
o zaman niye yorum yapıyorsun
İŞTE BÖYLE... SEÇERSİN.... BAŞA GEÇERLER.. SONRA.. KAMUAOYUNA YOK. LAF ETMİŞ .SALAK.. KAMUAOYUNA DUYURMAYACAKSINDA... KENDİNE Mİ? SAKLAYACAKSIN.. BİZİMKİLERDEN ŞU ANA KADAR SES YOK..
Ey abd, akrabalık bağlarımızın bulunduğu o bölgelerde ilk ve son söz söyleme hakkı bizimdir
MENBİÇTE ABD KALDIĞI SÜRECE TÜRKİYEYE İHANETLERİ VE HAİNLİKLERİ BİTMEZ. 5000 TIR SİLAH, ORTADOĞUDA TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAZ. NİÇİN GETİRDİ. ÜLKEMİZİ VE İRANI PARÇALAYIP PARSELLEMEK VE KANTONLARA AYIRARAK YUTMAK-YOKETMEK İÇİNDİR. BUNLARIN İHANETLERİNİ GÖREN SİYASİ İRADE TAVİZ VERİP DE KANDIRILDIK DERSE? TÜRK HALKINA BUNA ANLATAMAZSINIZ. NEDEN Mİ, ASKERLİK ŞUBELERİNE 50-60 YAŞINDAKİ İNSANLARIMIZ SAVAŞA GİTMEK İÇİN DİLEKÇE VERMEKTE CEVABINI BURADA ARAMALIYIZ. BİZ BU ÜLKEDE BEDAVA YAŞAMIYORUZ. HER TÜRK AİLESİNİN DEDELERİNDEN ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ VAR. BURADA TÜRKÜN KANIYLA SULANAN BİR ANADOLU VAR.
Diğer Haberler
On binlerce Suudi kadın kararı duyunca koşa koşa başvurdu!

On binlerce Suudi kadın kararı duyunca koşa koşa başvurdu!

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Roma'da Erdoğan için bir ilk! Cumhurbaşkanı'nı tam 3500 kişi koruyacak

Roma'da Erdoğan için bir ilk! Cumhurbaşkanı'nı tam 3500 kişi koruyacak

-30 derece soğukta çam ağacı yapraklarını yiyerek hayatta kaldı

-30 derece soğukta çam ağacı yapraklarını yiyerek hayatta kaldı

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.