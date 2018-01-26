ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya Ukrayna'daki istikrar bozucu eylemlerinden ötürü yeni yaptırımlar getirildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemeye devam ettiğini gösteren karar dahilinde 21 kişi ve 9 kuruma daha yaptırım uygulanacağı bildirilirken, yaptırım listesine alınan kişiler arasında üst düzey iki Rus yetkilinin de yer alması dikkati çekti.

Buna göre, Rusya Enerji Bakanlığından Bakan Yardımcısı Andret Cherezov ve Operasyonel Kontrol ve Yönetim Departmanı Başkanı Evgeniy Grabchak'a yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

SİEMENS'E YAPTIRIM YOK

Bu yetkililerin, Alman mühendislik şirketi Siemens ve Rus PJSC Power Machines'in ortaklığında üretilen dört gaz türbininin kağıt üzerinde Rusya için alınarak Kırım'a gönderilmesinde rol oynaması nedeniyle listeye eklendiği belirtildi.

Açıklamada, PJSC Power Machines ve Technopromexport LLC adlı şirketlere Rusya'nın Kırım işgalini güçlendirecek gizli türbin ticareti dolayısıyla yaptırım uygulanacağını açıkladı.