HABER

ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 21:43 | Son Güncelleme 5 saat önce

ABD yönetimi, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını destekledikleri gerekçesiyle 21 kişi ve 9 kurumu daha yaptırım listesine ekledi.

ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya Ukrayna'daki istikrar bozucu eylemlerinden ötürü yeni yaptırımlar getirildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemeye devam ettiğini gösteren karar dahilinde 21 kişi ve 9 kuruma daha yaptırım uygulanacağı bildirilirken, yaptırım listesine alınan kişiler arasında üst düzey iki Rus yetkilinin de yer alması dikkati çekti.

Buna göre, Rusya Enerji Bakanlığından Bakan Yardımcısı Andret Cherezov ve Operasyonel Kontrol ve Yönetim Departmanı Başkanı Evgeniy Grabchak'a yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

SİEMENS'E YAPTIRIM YOK

Bu yetkililerin, Alman mühendislik şirketi Siemens ve Rus PJSC Power Machines'in ortaklığında üretilen dört gaz türbininin kağıt üzerinde Rusya için alınarak Kırım'a gönderilmesinde rol oynaması nedeniyle listeye eklendiği belirtildi.

Açıklamada, PJSC Power Machines ve Technopromexport LLC adlı şirketlere Rusya'nın Kırım işgalini güçlendirecek gizli türbin ticareti dolayısıyla yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Türbinlerin Rusya yerine Kırım'a gönderileceğini bilmediğini savunan Siemens'e ise herhangi bir yaptırım kararı alınmadı.

SURİYE HÜKÜMETİNE HİZMET VEREN ŞİRKETTE LİSTEDE

Bu arada, listedeki şirketlerden Evro Polis Ltd'nin Suriye hükümetine ülkedeki petrol sahalarını koruma hizmeti verdiği bildirildi. Şirkete halihazırda kara listede yer alan Yevgeniy Prigozhin'in kontrolünde olduğu için yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Yaptırım listesindeki diğer şahıslardan 11'ini ise ayrılıkçı "Luhansk Halk Cumhuriyeti" ile "Donetsk Halk Cumhuriyeti" yetkilileri oluşturdu.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımlarla ilgili açıklamasında, yaptırımların Rusya, Minsk Antlaşması'nın kurallarını tamamen yerine getirene ve Kırım yarımadasındaki yasa dışı işgalini sonlandırana kadar sürdürüleceğini vurguladı.

Yaptırım listesine alınanların ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanıyor.

AA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD gerilim

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

Everton Cenk Tosun'un yanına Salomon Rondon'u transfer ediyor

Everton Cenk Tosun'un yanına Salomon Rondon'u transfer ediyor

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Amerika Sen Hayırdır Dunyayı Sahıplenmıssın.....
amerika sanki kendileri çok dürüst, çok hayırlıda, rusya için "istikrar bozucu" demişler. yüzsüzlüğün bukadarına söylenen bir ifade varmı acaba?
ya arkadaş o bu değilde nerdeyse ABD ile Savaş edecez Dolar düşüyor )))
Allah sizi daha beter etsin inşaAllah
Maalesef bulunduğumuz bölgedeki komşu ülkeler istemeseler de birlikte hareket etmenin yollarını bulsunlar. Yoksa dünya bir felaket görür.
Keskin sirke küpüne zarar verirmiş, eski bir söz, turp önüne gelen afra, tafra sanki dünya onun kölesi, manyakmıdır nedir?
dünya besten büyüktür RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Diğer Haberler
Kuzey Kore liderinden çılgın proje!

Kuzey Kore liderinden çılgın proje!

Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Mucize bebek! Doğuştan savaşçı

Mucize bebek! Doğuştan savaşçı

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.