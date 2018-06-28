HABER

ABD'den Güvenlik Konseyi'ne İran’a Yaptırım Çağrısı

28.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

ABD, BM Güvenlik Konseyi üyelerini, Batı Asya’daki ‘kötü huylu’ davranışlarından vazgeçmediği için İran’a yaptırım uygulamaya davet etti

ABD'den Güvenlik Konseyi'ne İran’a Yaptırım Çağrısı

ABD, BM Güvenlik Konseyi üyelerini, Batı Asya’daki ‘kötü huylu’ davranışlarından vazgeçmediği için İran’a yaptırım uygulamaya davet etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İran ile yapılan nükleer anlaşmayla ilgili konseyin daha önce aldığı kararının uygulanmasıyla alakalı hazırladığı raporun ele alınacağı oturum öncesi konuşan, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran’a yaptırım uygulanmasını istedi.

Haley, Tahran yönetimini sert bir dille eleştirdi.

İran'ın Ortadoğu’da terör örgütlerini silahlandırıp bölgeyi istikrarsızlaştığını belirten Haley, “İran terör örgütlerini destekliyor. BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor. İran, Batı Asya'daki kötü niyetli davranışları nedeniyle cezalandırmalıdır. Genel Sekreter’in hazırladığı son raporda, İran'ın BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini ispat eden çok güçlü deliller var. İran'ın bu ihlallerini denetimsiz bir şekilde sürdürmesine izin vermeyeceğiz. Güvenlik Konseyi üyeleri de gerekeni yapmalıdır. “ dedi.

Genel Sekreter Guterres, konseye gönderdiği son raporda, Yemen'de Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a fırlattığı füzelerin bazı parçalarının İran'da üretildiği yönünde bulgular olduğu belirtilmişti.

Güvenlik Konseyi üyelerine ‘Bize katılın’ çağrısı

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Güvenlik Konseyi kararlarını sürekli olarak ihlal eden bir ülke ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Bu yüzden anlamlı sonuçlar peşinde koşmak zorunda kaldık. Güvenlik Konseyi üyelerini, İran'ın bölgedeki kötü niyetli davranışlarını hedef alan yaptırımların uygulanmasında bize katılmaya çağırıyoruz” dedi.

Cohen, İran'ın terörist gruplar ve onlara bağlı güçlere verdiği destekle Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini vurguladı.

Genel Sekreter’in raporu, bölgedeki silah ambargosunun ihlalleri ve ikili kullanılabilen maddelerin İran’a anlaşmanın dışında ve Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan gönderilmesi de dahil olmak üzere, İran’ın rahatsız eden bir tablo çizdiğini öne sürdü.

Cohen, İran'ın, Suudi Arabistan'a saldıran Husiler’e silah sağladığının açık bir şekilde görüldüğünü belirterek, İran'ın Gazze'de silahlı gruplar oluşturduğunu söyledi.

Cohen ayrıca, bu ve diğer örneklerin, İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını, özellikle de Yemen'deki çatışmayı körükleyerek bunu somut bir şekilde kanıtladığını öne sürdü. İran’ın, Konsey kararlarının açık bir şekilde ihlal ederek Ortadoğu'ya silah göndermeye devam ettiğini belirtti. İran'a karşı koymanın Konsey’in tüm üyelerinin paylaşması gereken bir görev ve ortak paydaolduğunu vurguladı.

İran’a yönelik yaptırımlardan bölge ülkeleri de etkilenecek

İran, uzun zamandır ABD'nin ekonomik yaptırımlarına bağlı olarak yüksek işsizlik olmak üzere bir dizi ciddi ekonomik zorlukla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Uzmanlar, İran’a yönelik yaptırımların yeniden başlamasıyla başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin ekonomilerinin de gelişmelerden olumsuz etkileneceği görüşünde.

PARTNERAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyorAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyor
Merkel: Göç AB'nin kaderini belirleyebilirMerkel: Göç AB'nin kaderini belirleyebilir
Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdiÇipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

İlginizi Çekebilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Diğer Haberler
Bu videoyu izleyince topuklu ayakkabı giymeyi bir kez daha düşüneceksiniz

Bu videoyu izleyince topuklu ayakkabı giymeyi bir kez daha düşüneceksiniz

4 yaşındaki Hintli 'sanat dehası'nın resimleri binlerce dolara satılıyor

4 yaşındaki Hintli 'sanat dehası'nın resimleri binlerce dolara satılıyor

Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi

Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi

Trump-Putin görüşmesi 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak

Trump-Putin görüşmesi 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak

Suudi Arabistan'da ünlü sunucu sokağa böyle çıkınca ülkeden kaçtı

Suudi Arabistan'da ünlü sunucu sokağa böyle çıkınca ülkeden kaçtı

Çocuk istismarıyla mücadele kuruluşunun başkanı 2 yaşındaki bebeğe tecavüz girişimi suçlamasıyla gözaltında

Çocuk istismarıyla mücadele kuruluşunun başkanı 2 yaşındaki bebeğe tecavüz girişimi suçlamasıyla gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.