ABD'den Güvenlik Konseyi'ne İran’a Yaptırım Çağrısı

ABD, BM Güvenlik Konseyi üyelerini, Batı Asya’daki ‘kötü huylu’ davranışlarından vazgeçmediği için İran’a yaptırım uygulamaya davet etti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İran ile yapılan nükleer anlaşmayla ilgili konseyin daha önce aldığı kararının uygulanmasıyla alakalı hazırladığı raporun ele alınacağı oturum öncesi konuşan, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran’a yaptırım uygulanmasını istedi.
Haley, Tahran yönetimini sert bir dille eleştirdi.
İran'ın Ortadoğu’da terör örgütlerini silahlandırıp bölgeyi istikrarsızlaştığını belirten Haley, “İran terör örgütlerini destekliyor. BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor. İran, Batı Asya'daki kötü niyetli davranışları nedeniyle cezalandırmalıdır. Genel Sekreter’in hazırladığı son raporda, İran'ın BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini ispat eden çok güçlü deliller var. İran'ın bu ihlallerini denetimsiz bir şekilde sürdürmesine izin vermeyeceğiz. Güvenlik Konseyi üyeleri de gerekeni yapmalıdır. “ dedi.
Genel Sekreter Guterres, konseye gönderdiği son raporda, Yemen'de Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a fırlattığı füzelerin bazı parçalarının İran'da üretildiği yönünde bulgular olduğu belirtilmişti.
Güvenlik Konseyi üyelerine ‘Bize katılın’ çağrısı
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Güvenlik Konseyi kararlarını sürekli olarak ihlal eden bir ülke ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Bu yüzden anlamlı sonuçlar peşinde koşmak zorunda kaldık. Güvenlik Konseyi üyelerini, İran'ın bölgedeki kötü niyetli davranışlarını hedef alan yaptırımların uygulanmasında bize katılmaya çağırıyoruz” dedi.
Cohen, İran'ın terörist gruplar ve onlara bağlı güçlere verdiği destekle Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini vurguladı.
Genel Sekreter’in raporu, bölgedeki silah ambargosunun ihlalleri ve ikili kullanılabilen maddelerin İran’a anlaşmanın dışında ve Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan gönderilmesi de dahil olmak üzere, İran’ın rahatsız eden bir tablo çizdiğini öne sürdü.
Cohen, İran'ın, Suudi Arabistan'a saldıran Husiler’e silah sağladığının açık bir şekilde görüldüğünü belirterek, İran'ın Gazze'de silahlı gruplar oluşturduğunu söyledi.
Cohen ayrıca, bu ve diğer örneklerin, İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını, özellikle de Yemen'deki çatışmayı körükleyerek bunu somut bir şekilde kanıtladığını öne sürdü. İran’ın, Konsey kararlarının açık bir şekilde ihlal ederek Ortadoğu'ya silah göndermeye devam ettiğini belirtti. İran'a karşı koymanın Konsey’in tüm üyelerinin paylaşması gereken bir görev ve ortak paydaolduğunu vurguladı.
İran’a yönelik yaptırımlardan bölge ülkeleri de etkilenecek
İran, uzun zamandır ABD'nin ekonomik yaptırımlarına bağlı olarak yüksek işsizlik olmak üzere bir dizi ciddi ekonomik zorlukla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.
Uzmanlar, İran’a yönelik yaptırımların yeniden başlamasıyla başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin ekonomilerinin de gelişmelerden olumsuz etkileneceği görüşünde.
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