HABER

ABD'den iki Türk bakana yaptırım

01.08.2018 20:45 | Son Güncelleme

ABD'den iki Türk bakana yaptırım

ABD'den iki Türk bakana yaptırım

ABD'den iki Türk bakana yaptırım. Ayrıntılar geliyor

PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendiABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi
Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurduDehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu

Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu

Köpek sevgisi bacaklarından etti!

Köpek sevgisi bacaklarından etti!

Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!

Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!

Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı

Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı

Böyle kıskançlık görülmedi! Sevgilisi dehşeti yaşattı!

Böyle kıskançlık görülmedi! Sevgilisi dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.