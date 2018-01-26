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ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 00:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü." dedi.

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile askeri konularda "açık olduklarını" belirterek, "Herhangi bir gerginlik istemiyoruz." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Dışişleri Bakanlığında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Nauert, hem diplomatik olarak hem de askeri anlamda Türkiye ile konuştuklarını vurgulayarak, "Başkan (Donald) Trump'ın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile (Rex) Tillerson'un (Mevlüt) Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, hem de askeri olarak gerçekleştirdiğimiz konuşmalarda çok açık olduk. Herhangi bir gerginlik istemiyoruz." diye konuştu.

"Menbiç'ten Amerikalıları çıkarıyor musunuz" şeklindeki soruya karşılık ise Nauert, Savunma Bakanlığı adına konuşamayacağını fakat Dışişleri Bakanlığına ait herhangi bir çalışanın bölgeden ayrıldığına dair kendisine bir bilgi verilmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'ın yayınladığı basın açıklamasına da değinen Nauert, "Bizim açıklamamız belirli ve çok detaylıydı. Başkan (Trump) ve Dışişleri Bakanının (Tillerson) Afrin konusunda duyduğu derin kaygıları gösterdi." dedi.

Beyaz Saray'ın Erdoğan ile Trump arasında dün akşam yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklaması, ABD tarafının görüşmenin içeriğini kamuoyuna doğru şekilde aktarmadığı yönünde eleştirilere sebep olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Beyaz Saray'ın yazılı açıklaması içerisindeki birçok noktanın görüşmede gündeme gelmediğini belirtmişti.

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ABD Türkiye Suriye PKK DEAŞ Heather Nauert

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Dikkat ettim de Trump neden hiç kendisi açıklama yapmıyor?
@yigidinharci_2017 KANUNİNİN AVUSTURYA KRALI OSMANLI SADRAZAMINA ESIT SAYILACAK HİKAYESİNİ BİLİYORMUSUN..
@yigidinharci_2017 Tiwıterden yapar o. Kiliseden veya saraydan değil. Sözcüler açıklar . Bence biz oralara gelmedik daha...
@yigidinharci_2017 kıvırıyor gardaş..
yavuz hırsız ev sahibini bastirirmis. ABD nin evanjelist leride bunu yapıyor.
@gozcan_h5 doğrudemişssinabd başkan yardımcısı joo bilden angara valisi karşılıyor. makamlar eşit olunca adamlar konuşamıyor
pkk/pyd/ypg yi destekliyen herkesle sorunumuz var
AaMbKd sen yok olmadığın sürece bu dünya da barış olmuycak. Sana selam vermeyen ülkeler her zaman yükselmektedir. kemal bey ne demiş çok güldüm. ne konustularsa bandı yayınlayın demiş. :))) rabbim sen büyüksün akıl ver kemal-a. kasetçi olduğun nasılda belli. harcadınız baykalida. yazık..
Türkiye sizin deaşı ypg ile nasıl kurtardığınızı, deaşı istediğiniz zaman ypg ye katıp istediğiniz zaman deaşa çevirdiğinizi çok iyi biliyor. aslında dünya biliyor da sesini çıkarmıyor.
@cankut_2017 aynen deaş eşittir abd artı pkk cevap TÜRKİYE İşte
Yani suriyede sdf ve ypg değilde pkk olduğunu kabul etti
TOPUNU TEMİZLEYECEĞİZ VUR TÜRK TOPÇUSU YER GÖK İNLESİN
merak etme pkk işini bitirince sizin peşinize düşeceğiz acaba sizi kim kurtaracak yankiiiii
Tamam işbölümü yapıyoruz işte. Siz İşide odaklanın , biz PKK ya. Bitirelim her türlü melun organizasyonları.
Muhterem Işid Abd nin icadı. Bunu sizin vatandaşlarınız bile söylüyor. Size verilecek en iyi cevap Pkk/ Ypg ye verilen silahları ele geçirip Türk medyasında yayınlayıp Dünyaya servis etmektir.
müttefik değil, şeytan
@tuncasumru Şeytan bile az kalır.
Trump'un eşiyle başı fena halde dertte. Haliyle...
şunları evela ülkemizden def edelim, nato ve incirlik komple defolsun. yararı yok vatanıma zararı var bu namussuzların...
Deaş ı da..pyd yi de tüm terör örgütlerini kuran.ABD dir dünyada nerde kan akıyor insanlar ölüyorsa sebebi ŞEYTAN ABD dir..
bizim gözümüz siz dahil bütün terörist ve destekçilerinin üstünde. sizin ve pkk nın arasında farkınız yok nazarımızda.
AMERİCA RESMEN ''TUTUMUMUZ NET VE AÇIK''DEMİŞ FIRAT IN DOĞUSUNA GİRME VE AFRİN OPERASYONUNU KISA KES.. ve buna karşı biz ne demişiz? göreceğiz ileriki günlerde..bence tamam fıratın doğusuna girmiyoruz..(ZATEN 30 BIN PYD Lİ ORDA EĞİTİLİYOR AFRİNE NEDEN GİRİDK ODA MUHALLAK 30 BIN PYD LĞİ DOGUDA BIZ AFRINDE :))
Nasıl bir beyanat."Türkiye Deaş tan vazgeçip pkk nın peşine düştü"35 senedir biz sizin beslediğiniz terör gruplarıyla mücadele ediyoruz.Fetö pkk deaş hepsi sizin eseriniz.Halen pişkinlikle dünyanın bir ucundan akşam başka sabah başka talimat veriyorsunuz.Artık itibarınızı kaybettiniz. Tasınızı tabağınızı toplayıp defolun gidin.
@ayhanalemdar62 Yaşa!
tabiki herhangi bir gerginlik istemessin.ne gerek varki kandırdığını pkk lılar sizin adınıza savaşır..el atında da silah verir eğitirsin..oh negüzel..bu abd nin düşman olduğu kim varsa desteklemek lazım..(tabiki el atından :)
streteji çok basit aslında abd operasyonun arfinle sınırlı kalacağını ta başından biliyor,zaten pyd şu an membiç te,arfinde çatışanlarsa strateji birlikleri,zaten ölen pyd-pkk sayısından da belli!okadar bombalamaya 300 pkk lı çok düşündürücü!30.000 militan nerede? demekki anlaşma şu biz membiçe girmeyecez pyd arfine girmeyecek pyd nin de abd ninde başka seçimi yok bu sayede iki ülke dost kalacak(kısmen)arfine savaştan kaçanlar geri gönderilecek.
@danisman6708 Danışman sen bu kafayla git C.başkanlığında danışman ol:))) ne yiyip içiyorsunuz acaba, bilemedim. Bu kafayı bu şekilde ne ile yapıyorsunuz?
EY ABD. ONLARIN İKİSİ DE TERÖR ÖRGÜTÜ UNUTMA. TÜRK MİLLETİ DEAŞ'TAN ÇEKMEDİ PKK DAN ÇEKTİĞİ KADAR. PKK YI SİZ DESTEKLİYORSUNUZ AMA DEVLETİNİZİN KAPISI KİLİTLİ OLDUĞUNDAN YARDIM DA DURDU. O KİLİT AÇILMAZSA KENDİ ÜLKENDE BOĞULACAKSIN. O KÖPEKLERİ BESLEYEN HEP SİZİN SİLAH TACİRLERİNİZ. TELEFON KONUŞMASINDA YA TRUP ALDATIYOR, YA DA TERCÜMANLAR YALAN SÖYLÜYORDUR.
@hikmetgungor Trup değil bence bildiğin turp
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