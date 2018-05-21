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ABD’den İran’a 12 maddelik talep listesi

21.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’dan ABD’nin istediği 12 konuyu sıraladı. İstekler arasında İran’ın Suriye’deki askerlerini geri çekmesi de var.

ABD’den İran’a 12 maddelik talep listesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’dan ABD’nin istediği 12 konuyu sıraladı. İstekler arasında İran’ın Suriye’deki askerlerini geri çekmesi de var.

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