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ABD’den İran’a ‘Sosyal Medya Yasağını Kaldır’ Çağrısı

02.01.2018 21:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Steve Goldstein, ABD’nin İran’dan Instagram, Telegram ve diğer sosyal medya platformlarını açmasını istediğini belirtti. Goldstein, Instagram, Telegram ve diğer platformların “iletişimin meşru yolları” olduğunu kaydetti.

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ABD, İran hükümetine protestolar sırasında Instagram ve diğer popüler sosyal medya sitelerine konulan erişim engelini kaldırması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Steve Goldstein, ABD'nin İran'dan "sözkonusu siteleri açmasını” istediğini belirtti. Goldstein, Instagram, Telegram ve diğer platformların "iletişimin meşru yolları” olduğunu kaydetti.

Amerika ayrıca İranlılar'ı erişimi yasaklı sitelere girmekte kullanılabilen ve VPN olarak bilinen sanal özel ağları kullanmaya teşvik ediyor.

Goldstein, Amerika'nın hala İranlılar'la Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook, Twitter ve diğer platformlardaki hesapları üzerinden Farsça iletişim kurmaya devam ettiğini de belirtti.

Amerika'nın, "protestocuları doğru olan için mücadele vermeyi sürdürmeye teşvik etmek” istediğini ifade eden Goldsein, ABD olarak "seyirci kalmama yükümlülüklerinin” bulunduğunu kaydetti.

Hamaney yabancı güçleri suçluyor

Öte yandan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran rejiminin "düşmanlarının” ülkede geçen hafta başlayan hükümet karşıtı protestoların arkasında olduğunu söyledi.

Hamaney devlet televizyonunda ve resmi web sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Son günlerde İran'ın düşmanları, İslam Cumhuriyeti'nde sorun çıkarmak için nakit, silah, siyaset ve istihbarat aygıtları dahil farklı araçlar kullandı” dedi. Hameney, "zamanı geldiğinde” son olaylar hakkında ulusa hitap edeceğini belirtti.

İran devlet televizyonu, dün gece protestolarda 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece ölü sayısının 20'yi geçtiğini bildirdi.

Habere göre, Qahdarijan kentindeki bir polis karakolunda, bir grup gösterici silah çalmaya çalışırken çıkan çatışmada 6 kişi öldü.

Necefabad'da da bir polis yetkilisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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