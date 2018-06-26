ABD'den 'İran'dan petrol alımını durdurun' çağrısı

ABD'nin bu adımı petrol ihtiyacının yarısını İran'dan karşılayan Türkiye'yi de etkileyecek.Amerika Birleşik Devletleri, İran'dan petrol ithalatı yapan devletlerin Kasım ayından itibaren Tahran'dan alımları kesmesi için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, müttefiklerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını o zamana kadar sıfırlamalarını hedeflediklerini söyledi. Tahran yönetiminin uluslararası piyasalara petrol satışının kesilmesiyle birlikte azalacak olan küresel arzı karşılamak için ABD'li bir heyetin Ortadoğu'daki diğer üreticilerle görüşmek üzere gelecek hafta Körfez ülkelerini ziyaret edeceğini belirten yetkili, "İran'a akan fonları izole etmeyi ve İran'ın bölgedeki zararlı davranışlarının tümüne dikkat çekmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Türkiye de etkilenecek Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore ile birlikte İran'dan petrol ithalatı yapan başlıca devletler arasında yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2017 verilerine göre Türkiye yıllık ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini İran'dan yaptığı ithalat ile karşılıyor.

Buna göre 2017 yılında Türkiye'nin yurtdışından ithal ettiği 25,7 milyon tonluk ham petrolün 11,4 milyon tonu İran'dan satın alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ithalatçıların İran'a uygulanacak yeni yaptırımlardan etkilenmemesi için gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti. Yetkili ayrıca konuyla ilgili olarak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ve İran'dan petrol ithal eden devletlerin yetkilileri ile henüz görüşmediklerini ancak görüşeceklerini belirtti. Reuters haber ajansına konuşan petrol endüstrisi analistleri ise İran'ın petrol piyasasından soyutlanması sonrasında OPEC üreticilerinin bu açığı kapatacak üretim kapasitelerinin olmadığını kaydetti. Nükleer anlaşmadan sonraki 180 gün ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs itibarıyla çekildiklerini açıklaması sonrası anlaşma hükümlerinin iptalinin yürürlüğe girmesi için gereken 180 günlük süre 4 Kasım'da doluyor. Washington yönetimi, 4 Kasım itibarıyla İran'a yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanırken, Tahran'ın tüm dış ticaret kaynaklarını kesmeyi hedefliyor.