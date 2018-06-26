HABER

ABD'den 'İran'dan petrol alımını durdurun' çağrısı

26.06.2018 22:30 | Son Güncelleme

Washington yönetimi müttefiklerinin İran'dan petrol ithalatını Kasım ayına kadar durdurmasını talep etmeye hazırlanıyor.

ABD'nin bu adımı petrol ihtiyacının yarısını İran'dan karşılayan Türkiye'yi de etkileyecek.Amerika Birleşik Devletleri, İran'dan petrol ithalatı yapan devletlerin Kasım ayından itibaren Tahran'dan alımları kesmesi için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, müttefiklerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını o zamana kadar sıfırlamalarını hedeflediklerini söyledi.

Tahran yönetiminin uluslararası piyasalara petrol satışının kesilmesiyle birlikte azalacak olan küresel arzı karşılamak için ABD'li bir heyetin Ortadoğu'daki diğer üreticilerle görüşmek üzere gelecek hafta Körfez ülkelerini ziyaret edeceğini belirten yetkili, "İran'a akan fonları izole etmeyi ve İran'ın bölgedeki zararlı davranışlarının tümüne dikkat çekmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye de etkilenecek

Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore ile birlikte İran'dan petrol ithalatı yapan başlıca devletler arasında yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2017 verilerine göre Türkiye yıllık ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini İran'dan yaptığı ithalat ile karşılıyor.

Buna göre 2017 yılında Türkiye'nin yurtdışından ithal ettiği 25,7 milyon tonluk ham petrolün 11,4 milyon tonu İran'dan satın alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ithalatçıların İran'a uygulanacak yeni yaptırımlardan etkilenmemesi için gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti.

Yetkili ayrıca konuyla ilgili olarak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ve İran'dan petrol ithal eden devletlerin yetkilileri ile henüz görüşmediklerini ancak görüşeceklerini belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan petrol endüstrisi analistleri ise İran'ın petrol piyasasından soyutlanması sonrasında OPEC üreticilerinin bu açığı kapatacak üretim kapasitelerinin olmadığını kaydetti.

Nükleer anlaşmadan sonraki 180 gün

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs itibarıyla çekildiklerini açıklaması sonrası anlaşma hükümlerinin iptalinin yürürlüğe girmesi için gereken 180 günlük süre 4 Kasım'da doluyor.

Washington yönetimi, 4 Kasım itibarıyla İran'a yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanırken, Tahran'ın tüm dış ticaret kaynaklarını kesmeyi hedefliyor.

Trump'ın, tarafları arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'e ek olarak Almanya ve blok olarak Avrupa Birliği'nin bulunduğu anlaşmadan çekilmesi sonrası diğer imzacılar Tahran ile 2015 yılında ulaşılan mutabakata bağlı kalacaklarını açıklamıştı.

Washington yönetimi, anlaşmadan çekilmesinin hemen ardından Dışişleri ve Hazine bakanlıkları aracılığıyla İran'la ticaret yapan devletlerin ticaret hacimlerinde "ciddi azaltma" yapabilmeleri için bir takım kılavuzlar hazırlamıştı.

ABD aynı zamanda 4 Kasım sonrası İran'la ticaret yapmaya devam eden devletlere ABD Merkez Bankası aracılığıyla yaptırımlar getirebileceği yönünde işaretler verirken, bu tip yaptırımları özellikle nükleer anlaşmanın tarafları arasındaki devletlere nasıl uygulayacağı henüz bilinmiyor.

İran'da ekonomik sıkıntılar

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin karşı karşıya olduğu ekonomik darboğazla ilgili olarak tüm İranlılara umutlarını ve hükümete karşı güvenlerini sürdürme çağrısında bulundu.

İran riyalinin hızla değer kaybetmesi nedeniyle Tahran'daki Kapalıçarşı'da hafta başından beri devam eden kepenk kapatma eylemi üzerine televizyondan bir açıklama yapan Ruhani ülkedeki herkesin "el ele vermesini" istedi.

İran Cumhurbaşkanı mevcut sorunlardan dolayı da "düşmanların basın kuruluşlarını" suçladı, ancak bu kuruluşların isimlerini telaffuz etmedi.

DW,AP,rtr,dpa,AFP/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘S-400 Satışı Olursa Türkiye’ye Yaptırım Uygulayacağız'ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘S-400 Satışı Olursa Türkiye’ye Yaptırım Uygulayacağız'
Reuters: ‘ABD Müttefiklerinden İran’dan Petrol Alımlarını Durdurmasını İsteyecek’Reuters: ‘ABD Müttefiklerinden İran’dan Petrol Alımlarını Durdurmasını İsteyecek’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Hindistan'da kan donduran olay! Sahte whatsapp mesajları nedeniyle vahşice öldürüldüler!

Hindistan'da kan donduran olay! Sahte whatsapp mesajları nedeniyle vahşice öldürüldüler!

Meksika'da dikkat çeken kampanya! Seçim çalışmalarını çöpçatan sitesi Tinder'den yürüttüler!

Meksika'da dikkat çeken kampanya! Seçim çalışmalarını çöpçatan sitesi Tinder'den yürüttüler!

Haziran ayında şaşırtan görüntü! Balkanlar'a kar yağdı!

Haziran ayında şaşırtan görüntü! Balkanlar'a kar yağdı!

ABD'den çok kritik seyahat yasağı kararı

ABD'den çok kritik seyahat yasağı kararı

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.