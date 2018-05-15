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ABD’den İran’ı hedef alan yeni yaptırımlar

15.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

ABD, İran’a yeni yaptırımlar açıkladı. Yeni karar İran Merkez Bankası Başkanı’nı ve Al- Bilad Bankası’nı hedef alıyor

ABD’den İran’ı hedef alan yeni yaptırımlar

ABD, İran’a yeni yaptırımlar açıkladı. Yeni karar İran Merkez Bankası Başkanı’nı ve Al- Bilad Bankası’nı hedef alıyor.

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