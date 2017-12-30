ABD'den İranlı Göstericilere Destek

İran'da zam protestolarıyla başlayan eylemler hızla siyasi havaya bürünerek çok sayıda kente yayıldı. Gösterilerin 2009 yılındaki reform yanlısı eylemlerden bu yana en büyük hükümet karşıtı protestolar olduğu bildiriliyor.
Yarı resmi Fars haber ajansına göre Kürtlerin çoğunlukta olduğu Kirmanşah'ta yaşanan ve polis tarafından dağıtılan gösteriler, başta Tahran olmak üzere birçok kente yayıldı.
İranlı yetkililer Tahran'daki gösterilerde bazı kişilerin gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda polisin Tahran ve diğer tüm kentlerde önlem aldığı görülüyor.
Beyaz Saray'dan kınama
Washington İran polisinin göstericileri gözaltına almasını kınadı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran hükümetini, ifade özgürlüğü de dahil halkın haklarına saygı duymaya çağırdı. Sanders'ın açıklamasında İran rejimi terör ihracıyla suçlanıyor ve halkın yolsuzluktan ve kaynak israfından bunaldığına dikkat çekiliyor.
Ayrıca Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert de, tüm ulusları "İran halkının temel hak ve yolsuzlukla mücadele taleplerini açıkça desteklemeye" çağırdı.
Kirmanşah'ta Fars haber ajansı tarafından "İslam devrimi karşıtı" diye tanımlanan 300 kadar gösterici, siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunurken, "özgürlük ya da ölüm" sloganları attı. Gösterilerde bazı kamu mülkleri de zarar gördü.
Perşembe günü de İran'ın ikinci büyük kenti Meşed de ilkönce zamları protesto amacıyla başlayan gösteriler rejim aleyhtarı protestolara dönüştü.
Fars Haber Ajansı'na göre Tahran, İsfahan, Sari, Raşt, Kazvin, Kum ve Hamadan'da gösteriler yaşandı. Bazı göstericilerin Devlet Başkanı Hasan Ruhani'ye ölüm sloganları attığı da bildiriliyor.
Sosyal medyadaki bazı görüntülerde, göstericiler İran'ın Suriye'den çekilmesini de istedi.
Öte yandan İran devlet televizyonu, bugün (Cumartesi) hükümet yanlısı gösteriler düzenleneceğini duyurdu. Devlet destekli bu gösteriler, 2009 yılındaki reformcu eylemlerin bastırılmasının ardından her yıl tekrarlanıyor.
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