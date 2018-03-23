ABD’den İranlı Siber Saldırı Şebekesine Yaptırımlar

ABD yönetimi, 9 İran vatandaşıyla bir İran şirketini yüzlerce Amerikan ve uluslararası üniversiteye, düzinelerce şirkete ve Amerikan hükümetinin belli bölümlerine Tahran hükümeti adına bilgisayar korsanlığı saldırısı düzenlemeye çalışmakla suçladı.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, siber saldırılarda ABD’deki 144 üniversite ve 21 yabancı ülkedeki 176 üniversiteden 31 terabaytın üzerinde akademik veri ve fikri mülkiyet hırsızlığı yapıldığı belirtildi.
Maliye Bakanlığı da internet sitesinde yer alan açıklamasında, suçlanan kişiler ve Mabna Enstitüsü’ne yaptırımlar getirdiğini duyurdu. Mabna Enstitüsü, Amerikalı savcılarca, İranlı araştırma kurumlarına bilgi çalmada yardımcı olan bir şirket olarak tanımlandı.
Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein da düzenlediği basın toplantısında, suçlananların şu anda “kanun kaçağı” konumunda olduklarını belirterek, İran’ın dışına çıkmaları halinde 100’ün üzerinde ülkede iade edilmekle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.
Bu son adım, Başkan Donald Trump yönetiminin son birkaç ay içerisinde büyük çaplı siber saldırılardan dolayı yabancı bir hükümeti suçladığı dördüncü örnek oldu. Bu, Obama yönetimi döneminde nispeten daha nadir görülen bir durumda.
Adalet Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, siber saldırı kampanyası dünya genelinde 100 binin üzerinde profesörün e-posta hesaplarını hedef aldı ve bunlardan 8 bin kadarına sızmayı başardı.
Savcılar, bilgisayar korsanlarının ABD Çalışma Bakanlığı, ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu ve Birleşmiş Milletler’i de hedef aldığını kaydetti.
Maliye Bakanlığı ayrıca, 2017’de kablolu TV kanalı HBO’ya korsanlık saldırısı düzenlemekle suçlanan Behzad Mesri’yi de yaptırım listesine aldı.
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