ABD'den ithal çelik ve alüminyuma ek vergi

Kanada ve Meksika'nın muaf tutulduğu düzenlemeye Çin ve AB tepkili.ABD Başkanı Donald Trump, son bir haftadır tartışma konusu haline gelen çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getiren düzenlemeyi imzaladı. Beyaz Saray'da Amerikalı çelik ve alüminyum işçileri eşliğinde konuşan Başkan, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçladı.

Güçlü bir çelik ve alüminyum endüstrisinin ABD'nin milli güvenliği için son derece önemli olduğunu belirten Trump, ülkede güç kaybetmiş bu sanayilerin en kısa zamanda canlandıracaklarını ve bu sorunu ortadan kaldıracakların kaydetti.

Açıklamasında Çin'e yüklenen Başkan, ABD'nin bir yılda ürettiği çeliği Çin'in sadece bir ayda ürettiğini ve ülkesinde yıllar içinde kapatılan ve atıl duruma düşen çelik fabrikalarının bir an önce tekrar açılacağının sözünü verdi.

Kanada ve Meksika düzenlemeden şimdilik muaf tutulurken Washington'ın bu ülkeler dışındaki ticaret ortakları bundan sonra ABD'ye yapacakları çelik ihtacatlarında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacaklar.